خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

د. جيمس دورسي*‏ - (مودِيرن دبلوماسي) 2024/2/25



لا تحرم رؤية نتنياهو الفلسطينيين من الحق في الدفاع عن أنفسهم فحسب. إنها تحرمهم أيضًا من الحق في معارضة الاحتلال ومتابعة السعي إلى الحصول على حقهم في تقرير المصير، وهي حقوق راسخة في القانون الدولي.

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‏من المرجح أن تكون الخطة التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمستقبل غزة، بمجرد أن تصمت المدافع، غير صالحة وبلا أي فرصة للنجاح.‏

بدلاً من رسم مسار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تهدف الخطة إلى سحق التطلعات الوطنية الفلسطينية وضمان استمرار السيطرة الإسرائيلية.‏ ‏كما أنها تفترض، على الرغم من كل المتناقضات، أن إسرائيل ستنجح في تدمير حماس. ويشكل تدمير حماس هدفًا طموحًا للحرب الإسرائيلية تعتقد ‏‏غالبية الإسرائيليين أنه غير قابل للتحقيق‏‏.‏

كما يتعارض اقتراح السيد نتنياهو، الذي جاء تحت عنوان "خطة لليوم التالي لحماس"، أيضًا مع ‏‏الخطوط الحمراء الرسمية و/أو غير الرسمية‏‏ التي وضعتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول عربية مختلفة، بما فيها مصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية و"السلطة الفلسطينية" -ونعم، حماس.‏

‏وتشمل هذه الخطوط الحمراء عدم إعادة احتلال إسرائيل لأي جزء من غزة، وعدم تقليص أراضي غزة، وعدم تجاهل الحقوق الوطنية للفلسطينيين في إقامة دولة تعيش إلى جانب إسرائيل.‏ كما تفرض الخطوط الحمراء ضرورة بدء عملية ذات مصداقية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو مفهوم كان غائبًا تمامًا عن اقتراحات السيد نتنياهو.‏

‏تجعل خطة السيد نتنياهو عملية إعادة إعمار غزة التي دمرتها الحرب وأصابتها بالصدمة مشروطة بقدرة إسرائيل على نزع سلاح القطاع، وإعادة صياغة المواقف والتطلعات الفلسطينية وتشكيلها في قالب تضعه إسرائيل ‏من أجل ضمان الامتثال للاحتياجات الإسرائيلية بدلاً من الاحتياجات الفلسطينية‏‏.‏

‏جاء في الخطة: "لن تكون عملية إعادة بناء غزة ممكنة إلا بعد تجريد القطاع من السلاح وعندما تكون قد بدأت عملية لنزع التطرف. وسوف يتم تنفيذ خطة إعادة التأهيل بتمويل من، وتحت قيادة دول توافق عليها إسرائيل".‏

‏إذا كان ثمة شيء تكشف عنه هذه الاتجاهات، فهو أن خطة السيد نتنياهو تسلط الضوء على الفجوة الهائلة بين رؤية إسرائيل للمستقبل ورؤية جميع اللاعبين الرئيسيين الآخرين لهذا المستقبل.‏ ونتيجة لذلك، فإن أي جهد يذهب أبعد من إنهاء الحرب وتجميد الصراع يجب أن ينطوي على تغيير كبير -ليس فقط على الجانب الفلسطيني بالطريقة التي تتجسد في عبارة ‏‏"تنشيط السلطة الفلسطينية‏‏"، وإنما أيضًا على الجانب الإسرائيلي.‏

‏في نهاية المطاف، سوف يتعين أن يشمل ذلك التغيير اعترافًا من الإسرائيليين والفلسطينيين بأن شواغلهم ومخاوفهم هي صور متطابقة مثل الانعكاس في المرآة لبعضهم بعضا، وبأنها يجب أن تُؤخذ في الاعتبار على قدم المساواة وعلى محمل الإنصاف.‏

‏هذه الفكرة أيضًا غائبة تمامًا هي الأخرى عن اقتراح السيد نتنياهو. وتنطلق الخطة باقتراح أن "‏‏إسرائيل ستحافظ على حرية التصرف العملياتية في قطاع غزة بأكمله‏‏ من دون حد زمني، لغرض منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة".‏

‏في هذا الطرح، يتجاهل السيد نتنياهو بشكل مطلق حقيقة أن الفلسطينيين مصدومون من سلوك إسرائيل في حرب غزة بمثل صدمة الإسرائيليين من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الذي أشعل فتيل الأعمال العدائية والمذابح الأخيرة.‏

بعبارات أخرى، يشعر الفلسطينيون بالحاجة إلى الحماية من العنف الإسرائيلي بقدر ما يشعر الإسرائيليون بالحاجة إلى الحماية من العنف الفلسطيني.‏ وكما هو واضح، تنطوي رؤية السيد نتنياهو ضمنًا على فكرة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها مهما كان الثمن.‏

‏لكن رؤيته لا تحرم الفلسطينيين من نفس الحق فحسب، وإنما تحرمهم أيضًا -إذا وضعنا المقاومة الفلسطينية جانبًا- من الحق في معارضة الاحتلال ومتابعة السعي إلى الحصول على حقهم في تقرير المصير، وهي حقوق راسخة ومنصوص عليها في القانون الدولي.‏

في إشارة إلى ما يحدث الآن، دافع السيد ما شين مين، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، مؤخرًا، في "محكمة العدل الدولية" عن ‏‏حق الفلسطينيين في المقاومة بموجب القانون الدولي "بما في ذلك بالكفاح المسلح"، الذي "يختلف في‏‏ هذا السياق عن أعمال الإرهاب".‏

‏وكان السيد مين يتحدث خلال ‏‏جلسات الاستماع التي عقدتها "محكمة العدل الدولية" واستمرت أسبوعًا‏‏ حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.‏

في مجملها، ترفض خطة السيد نتنياهو صراحة الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي من خلال الإصرار على أن "مساحة أمنية تقام في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستكون موجودة طالما كانت هناك حاجة أمنية إلى ذلك".‏

و‏مما يصب المزيد من الزيت على النار المستعرة أصلًا أن وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم التأكيد على مفهومه الإشكالي للأمن من خلال الدفع قدمًا في الأيام المقبلة ‏‏ببناء أكثر من 3.000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في‏‏ الضفة الغربية، ردًا على هجوم فلسطيني شُن على مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية، حيثُ قتل شخص واحد وجرح عشرة آخرون.‏

‏من خلال مطالبته بأن يكون لإسرائيل وجود أمني مستمر في غزة، يسعى السيد نتنياهو في الواقع إلى ضمان عدم وجود دولة أو كيان ثالث ليكون طرفًا في حكم وإعادة تأهيل القطاع بعد الحرب.‏

ويبدو أن السيد نتنياهو يتصور أن الوجود الأمني الإسرائيلي سيكون على طول حدود غزة مع مصر، في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بنوع من السيطرة على ما يدخل ويخرج من القطاع، وهو ما كان العائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غزة منذ ما يقرب من عقدين.‏

جاء في اقتراحات السيد نتنياهو: ‏"سوف تبقي إسرائيل على 'إغلاق جنوبي' على الحدود بين غزة ومصر، بغرض منع إعادة تكثيف العناصر الإرهابية في قطاع غزة. وسيعمل 'الجدار الجنوبي' قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، مستندًا إلى تدابير لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عند معبر رفح".‏

بالإضافة إلى ذلك، ‏يشكل إصرار نتنياهو على نزع السلاح من غزة "بما يتجاوز ما هو مطلوب للحفاظ على النظام العام" محاولة منه لتدمير القدرة العسكرية لحماس بوسائل أخرى بعد فشلت حملة بلده العسكرية في تحقيق أهدافها.‏

‏إذا نحينا جانبًا حماس -التي تصر على أن إنهاء الكفاح المسلح سيأتي فقط في نهاية عملية حل الصراع وليس كشرط مسبق لها- من غير المرجح أن ينخرط أي طرف عربي أو فلسطيني في حكم الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية الإسرائيلية ومن دون عملية سلام ذات مصداقية.‏

‏وبالمثل، من غير المرجح أن ينخرط أي طرف فلسطيني أو عربي في خطة مصممة لمواجهة التطلعات الوطنية الفلسطينية تحت شعار "نبذ التطرف" وتنطوي على تفكيك واستبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإصلاح المؤسسات الدينية والتعليمية والتي تعمل في إغاثة سكان القطاع.‏

‏وعلى الرغم من ‏‏الادعاءات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة‏‏ بأن 12 موظفًا من موظفي (الأونروا) شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فإن هناك حملة إسرائيل مستمرة وطويلة الأمد ضد الوكالة مدفوعة بحقيقة أن المواد التعليمية للوكالة وعملها الاجتماعي يسمحان بتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.‏

‏وبالإضافة إلى ذلك، يوضح أكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما يعنيه السيد نتنياهو بـ"نزع التطرف" الفلسطيني. طوال هذه الفترة، حظرت إسرائيل -سواء في إسرائيل نفسها أو في الضفة الغربية المحتلة- أي تعبير عن الهوية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك ‏‏رفع العلم الفلسطيني‏‏.‏ ‏وقد عزز الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي)، في الأسابيع الأخيرة نهج نتنياهو من خلال ‏‏رفضه بأغلبية ساحقة ما أسماها المحاولات "الأحادية"‏‏ لفرض جدول زمني على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.‏

‏جاء اقتراح خطة نتنياهو وتصويت الكنيست وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وقطر ومصر والسلطة الفلسطينية تعمل على وضع ‏‏خطة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين‏‏.‏

‏وكان بريت‏‏ ماكغيرك، كبير مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، متواجدًا في إسرائيل لمناقشة وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب وتبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل عندما أعلن نتنياهو خطته.‏

‏تشكل رؤية السيد نتنياهو أيضًا ردا على جلسات الاستماع في "محكمة العدل الدولية" التي يمكن أن تقود المحكمة إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وهي نتيجة سيكون من شأنها أن تشكل أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية في المستقبل.‏ وقد ‏عزز تصويت الكنيست بشكل ضمني اقتراح السيد نتنياهو الذي ينتهي بالتأكيد أن "إسرائيل ترفض تمامًا الإملاءات الدولية المتعلقة بالتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين. لن تتحقق هذه التسوية إلا من خلال مفاوضات صادقة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة".‏

‏لا شك في أن السيد نتنياهو محق في أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحتاج إلى التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.‏ ‏لكن، المشكلة هي أن المفاوضين الفلسطينيين يجب أن يكونوا، حسب رؤية السيد نتنياهو، مفاوضين خانعين حساسين للاحتياجات الإسرائيلية بدلاً من أن يكونوا ممثلين موثوقين للتطلعات الوطنية الفلسطينية المعتنقة على نطاق واسع.‏

‏بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن دعوة السيد نتنياهو إلى إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة خادعة. في الحقيقة، ثمة شرط مسبق وضعه السيد نتنياهو، هو أنه سيتحدث فقط مع الفلسطينيين الذين يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وينبذون العنف مقدمًا.‏

كان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قد تبنى هذا النهج عندما شارك في اتفاقات أوسلو في العام 1993.‏ والآن، بعد مرور أكثر من 30 عامًا، لم يحقق الفلسطينيون أي شيء من تطلعاتهم بعد.‏

‏لا شك في أن الفلسطينيين كثيرًا ما يكونون أسوأ أعداء أنفسهم. ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن القيام بكل شيء لضمان أن لا تتحقق هذه التطلعات على الإطلاق.‏



‏*د. جيمس دورسي James M. Dorsey: زميل أقدم في كلية س. راجاراتنام للدراسات الدولية، والمدير المشارك لـ"معهد ثقافة المشجعين بجامعة فورتسبورغ"، ومؤلف مدونة "العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق الأوسط"، وكتاب يحمل نفس العنوان، وكتاب بعنوان "التحولات السياسية المقارنة بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي شارك في تأليفه مع الدكتورة تيريسيتا كروز ديل روزاريو، بالإضافة إلى ثلاثة كتب قادمة: "الرمال المتحركة: مقالات عن الرياضة والسياسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"خلق فرانكشتاين: التصدير السعودي للمحافظة المتطرفة"؛ و"الصين والشرق الأوسط: المغامرة بدخول الدوامة".‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Netanyahu's 'Day After' Gaza Plan is a Non-starter









مغادرة العراق قد تكون خيار واشنطن الأكثر حكمة

ديفيد شينكر* - (فورين بوليسي) 2024/2/26

رداً على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في أواخر كانون الثاني (يناير)، شنت الولايات المتحدة مجموعتين من الغارات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في شباط (فبراير). وفي حين انتقد البعض في واشنطن الغارات لأنها هدفت برأيهم إلى تحسين الصورة وتم نشرها على نطاق واسع، إلا أن الضربات -التي استهدفت ميليشيا شيعية عراقية صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية- شكلت خروجاً كبيراً عن مبدأ ضبط النفس الذي تمارسه إدارة بايدن منذ فترة طويلة تجاه القوات الوكيلة لإيران في العراق. وبقدر ما كانت الضربات ضد وكلاء إيران في العراق مناسبة وطال انتظارها، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأميركي في العراق.

منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تعرضت القوات الأميركية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي في العراق وسورية لما يقرب من 180 هجوماً شنتها الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنضوي تحت راية "الحشد الشعبي" -وهي شبكة تضم أكثر من 75 جماعة شبه عسكرية تشكل جزءاً من الجيش العراقي. وفي محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد -وبالنظر إلى عدم وقوع قتلى أميركيين قبل هجوم 28 كانون الثاني (يناير)- مارست إدارة بايدن ضبط النفس. وإذا ردت على الإطلاق، فإنها عادة ما تنتقم بضرب أهداف في سورية. ومع ذلك، في الثاني من شباط (فبراير)، ضربت القوات الأميركية 85 هدفاً في العراق وسورية، شملت قاعدتين للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية. وفي 5 شباط (فبراير) اغتالت قائداً كبيراً في "كتائب حزب الله" -الجماعة المسؤولة عن الهجوم في الأردن- في هجوم بطائرة وسط مدينة بغداد.

وأثارت الضربات الأميركية رد فعل قوي في العراق من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيون لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة -وبيانات الدعم لميليشيات "الحشد الشعبي"- كانت شديدة اللهجة أيضاً. وقد وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العمليات الأميركية في الثاني من شباط (فبراير) بأنها "عمل عدواني ضد سيادة العراق"، ووصف عناصر "الحشد الشعبي" الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأميركية بأنهم "شهداء". كما زار السوداني رجال الميليشيات الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم "الشفاء العاجل"، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

في الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً على موقع "إكس" اتهمت فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد "داعش" بـ"تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر". وذهب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية التي "تهدد السلام المدني" سترغم الحكومة العراقية على "إنهاء مهمة هذا التحالف" الذي "يهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع". ورددت هذه المشاعر الكتلة السياسية التي يدور السوداني في فلكها المدعومة من إيران، والمعروفة باسم "الإطار التنسيقي"، التي طلبت من الحكومة إنهاء وجود التحالف الدولي.

ليست المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى ضد إيران في العام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم "داعش" في العراق في العام 2019، كانت ميليشيات "الحشد الشعبي" تستهدف الأفراد الأميركيين في العراق على أمل إرغامهم على الانسحاب. وقد شهدت الهجمات مراحل مد وجزر -حيث ازدادت بعد اغتيال قائد "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني، وتضاءلت بعد إعادة تصنيف القوات الأميركية من قوات "قتالية" إلى قوات "تدريب وتجهيز"- لكن التهديد كان مستمراً.

في الأثناء، تتعرض سلامة الجنود الأميركيين -المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لـ"داعش"- وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين للخطر -ليس بسبب الميليشيات فحسب، بل أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية التي لم تبدِ الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأميركيين. ومن المؤسف أن هذا أمر مفهوم. فميليشيات "الحشد الشعبي" ليست مدرجة على جدول رواتب الحكومة العراقية فحسب، بل تشارك بعض هذه الميليشيات الأساسية -بما فيها جماعتا "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" اللتان صنفتهما الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب- في ائتلاف حكومة السوداني كشركاء سياسيين له.

في كانون الثاني (يناير)، أعلن السوداني أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضل انسحاب التحالف أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لوكالة "رويترز"، إلى "استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم". وقبل عام واحد فقط، أعرب السوداني عن قلقه بشأن انتشار الإرهاب من سورية، حيث ما يزال "داعش" نشطاً، وقال في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن في حاجة إلى القوات الأجنبية". ولا شك أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد "حماس" والغارات الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم التواجد المستمر للتحالف.

وإذا كان السوداني يريد فعلاً بقاء القوات الأميركية في العراق، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. في كانون الأول (ديسمبر)، أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، بالسوداني وإدارته بعد إلقاء القبض على ثلاثة أفراد مسؤولين عن هجوم بالصواريخ استهدف السفارة الأميركية. وكانت هذه مناسبة نادرة قام فيها السوداني باعتقال مرتكبي أعمالعنف ضد الأميركيين.

وبينما انتقد السوداني الضربات الانتقامية الأميركية الأخيرة في العراق، فإنه لا يحمل على ما يبدو الازدراء نفسه لقوات "الحشد الشعبي"، وهم موظفون في الدولة استهدفوا العناصر العسكرية والمدنية الأميركية لسنوات عديدة، بدعوى أن وجودها يتعارض مع رغبات بغداد. وهذه الهجمات غير المبررة التي ينفذها "الحشد الشعبي" هي، على الأقل، جرائم بموجب القانون العراقي -إن لم تكن انتهاكات للسيادة العراقية إلى درجة أن الميليشيات مسؤولة أمام إيران. وعلى الرغم من إحجام الحكومة عن التحرك -بسبب الخوف من التكلفة السياسية أو الانتقام الإيراني- فإن قتلة الجنود الأميركيين ليسوا محصنين من الانتقام لمجرد أنهم يقيمون على الأراضي العراقية ومن دون عقاب من السلطات المحلية.

لقد أراقت الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الدماء وخصصت الكثير من الموارد للعراق، ويظل وضع الدولة العراقية محل اهتمام كبيرا لواشنطن. وفي شباط (فبراير) الماضي، حدد مجلس النواب العراقي موعداً لعقد جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأميركي، لكنه لم يحقق النصاب القانوني للاجتماع. وقد تقرر بغداد في النهاية أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. وبإمكان العراق اتخاذ هذا القرار، وإدارة التهديد المستمر الذي يمثله "داعش" بمفرده. وحتى لو لم تقم حكومة السوداني بطرد قوات التحالف، فمن الواضح أن الوجود العسكري الأميركي الكبير أصبح غير مقبول.

بعد مرور عشرين عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن لكي تبدأ بالتفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأميركية في العراق. فالولايات المتحدة لا تستغل وجودها في العراق لصد توسع النفوذ الإيراني في بغداد أو لقطع خط الاتصال بين طهران وميليشيا "حزب الله" الوكيلة لها في لبنان. وبينما تعمل القوات الأميركية في "كردستان العراق" كحلقة أساسية في الدعم اللوجستي للقوات المناهضة لـ"داعش" في سورية، فقد لا يكون هذا الوجود ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن وحدتها العسكرية الصغيرة من سورية. وحتى لو بقيت القوات الأميركية في سورية، فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود صغير لها في المنطقة الكردية في العراق لدعم مهمة مكافحة الإرهاب هذه.

خارج إطار الوحدة العسكرية في كردستان، تتراجع أكثر فأكثر فوائد استمرار الانتشار العسكري الأميركي في العراق. ولا شك في أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. والأمر نفسه ينطبق على الرحيل تحت النيران. ويمكن أن تؤدي مغادرة العراق أيضاً إلى تعزيز التصور الإقليمي الضار بأن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً في ظل التحول نحو آسيا. والأسوأ من ذلك أن السفارة الأميركية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأميركية في الجوار، وهو مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب "اتفاقية جنيف" بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.

لكن عملية التحالف ضد "داعش" في العراق اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأميركية لا يسهم في منع التقدم الذي تحرزه إيران نحو فرض هيمنتها على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأميركية المتواجدة هناك لإيران والميليشيات المحلية الوكيلة أهدافاً يمكنها مهاجمتها عن قرب -أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن في كل شيء باستثناء الاسم. ومن الممكن أن يساعد وجود بصمة أخف وموحدة في الحد من هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، والتي تشمل التدريبات الروتينية المشتركة.

من المفارقات أن نقل غالبية القوات الأميركية بعيداً عن الخطر في العراق قد يحسن وضع واشنطن في نظر الحكومة العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية -خاصة إذا بقيت القوات في كردستان، حيث ما تزال الولايات المتحدة موضع ترحيب. وعندما تتحرر واشنطن من المخاوف المتعلقة بحماية قواتها، ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق بشأن علاقته مع إيران، وخرق العقوبات، والفساد المستشري. وبينما يبقى استقرار العراق وسيادته أولوية للولايات المتحدة، سيتعين على واشنطن الاعتماد على أدوات أخرى من أدوات السلطة الوطنية -وخاصة النفوذ الاقتصادي- إذا ما أرادت دعم مصالحها في العراق في المرحلة القادمة. إن الإنهاء التدريجي لوجود القوات الأميركية القائم منذ فترة طويلة أو تقليصه لا يعني انتهاء الانخراط العسكري الأميركي في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإيرانية في المنطقة.



*ديفيد شينكر David Schenker: "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن، ومدير "برنامج "روبين فاميلي" حول السياسة العربية" التابع للمعهد. نُشر هذا المقال في الأصل على موقع مجلة "فورين بوليسي".

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Leaving Iraq May Be Washington's Wisest Choice