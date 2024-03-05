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استهجان من السماح باستيراد البطيخ

3/5/2024 2:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات ‏ عمان- تساءل الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، ومزارعو البطيخ في الأغوار، منح وزارة الزراعة رخصة للشركة الأردنية الفلسطينية باستيراد البطيخ من دولة خليجية مجاورة، برغم أنه إنتاجه المحلي سبيدأ خلال الشهر الحالي، داعين لوقف استيراده، وتعزيز دعم منتجه الأردني.
وبينوا لـ"الغد"، أنهم كانوا يتمنون أن تستوعب الشركة، جزءا من إنتاجنا للبندورة في الأغوار الجنوبية، لكنها تتجه لاستيراد البطيخ، ما سيؤثر على الإنتاج المحلي منه، ويرفع من حجم خسائرنا خلال موسمه، وتساءلوا: لماذا تحتكر الاستيراد الزراعي جهة واحدة؟
مدير مديرية التسويق والمعلومات بالوزارة خليل عمرو، قال "لقد منحت رخص استيراد 100 طن بطيخ من دولة خليجية مجاورة"، مبينا أن موسمه يبدأ في مناطق الأغوار الشهر الحالي، لافتا إلى وجود فجوة في هذا الجانب، يجب إغلاقها بوقف استيراد البطيخ، وانتظار البطيخ المحلي.
نائب رئيس الاتحاد حسن الصمادي، أشار إلى أنه جرت الموافقة على استيراد البطيخ من دولة خليجية مجاورة، مع أن إنتاجه في الأردن عادة يكون مع بداية الشهر الحالي، غير أن موسمه تأخر، لارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي، وبرودة الموسم الشتوي.
وأضاف الصمادي لـ"الغد"، أن إنتاج البطيخ المحلي سيكون الشهر الحالي، وفي هذه الحال فإن استيراده سيؤثر على مزارعيه المحليين.
كما دعا الوزارة للتراجع عن استيراده حماية للمنتج المحلي من البطيخ، معتبرا بأن قرار الموافقة على استيراد البطيخ "مجحف بحق المزارعين"، مطالبا بأن تصب الوزارة اهتمامها على حماية إنتاجنا المحلي، وفتح باب التصدير للجهة المراد الاستيراد منها.
واستغرب تهميش الاتحاد في التشاور حول عملية استيراد البطيخ، فهو شريك إستراتيجي للوزارة، فلماذا لا يستشار بخاصة وأنه أعلم بواقع المزارعين و"أهل مكه أدرى بشعابها".
رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي، قال إن الكمية المنوي استيرادها من البطيخ، تعادل 100 سيارة، وسيستوعبها السوق، لكننا تمنينا أن تستوعب الشركة إنتاجنا من بندورة الأغوار الجنوبية، وقد جرى تواصل بيننا وبينها بهذا الشأن، لكن لم تعقد أي اتفاقية لتسويق البندورة، متسائلا "لماذا يكون احتكار الاستيراد لجهة واحدة فقط؟".
وتساءل المجالي، لماذا تقدم الشركة على استيراد البطيخ، في وقت سيبدأ محصوله المحلي بالنزول للأسوق قريبا، فهذا يؤثر على إنتاجنا ويزيد خسائرنا، داعيا لوقف استيراده.
وكان مصدر مطلع كشف لـ"الغد"، أنه جرى منح رخص استيراد 250 طن بطيخ من دولة خليجية مجاورة، ما يعادل 10 برادات، في وقت منعت فيه الوزارة فتح الباب لاستيراد الثوم الشهر الماضي، بحجة حماية الإنتاج المحلي منه، برغم أن سعر كلغم الثوم حاليا في الأسواق وفق نشرة سوق عمان المركزي وصل لـ5 دنانير.

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