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طبيبان أردنيان يعيشان تجربة العدوان: الإصابات تكشف بشاعة الأسلحة

3/5/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- في رحلة تطوّع استثنائية أجريت خلالها مئات العمليات الجراحية في مستشفى غزة الأوروبي، روى استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور وليد مسعود وزميله استشاري جراحة العظام الدكتور طارق التميمي، المعاناة الإنسانية والطبية التي يعاني منها سكان غزة، وسط تأكيدات على الحاجة الملحة لرفد القطاع بمزيد من الكوادر الطبية لمعالجة المصابين والمستلزمات المتعلقة بالعمليات الكبرى، خاصة لفاقدي الأطراف وأصحاب الكسور.
وعلى مدار أكثر من ساعتين من عرض تجربتهما خلال ندوة حوارية لمنظمة النهضة العربية "أرض" عقدت مساء أول من أمس ندوة بعنوان "غزة: الاعتداء على المعايير الإنسانية"، تحدث خلالها مسعود والتميمي بحضور نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، عن عملهما خلال أسبوعين ضمن وفد طبي عالمي جرى تنسيق موافقات وصوله عبر منظمة "رحمة" العالمية، انطلاقا من القاهرة إلى سيناء ومن ثم إلى رفح جنوبي القطاع، في ظروف معقدة لم تتوقف خلالها عمليات قصف الاحتلال لمحيط المنطقة.
وأكد الطبيبان الحاجة الملحّة لأطباء جراحة العظام والأوعية الدموية، بسبب طبيعة الحالات التي تصل المستشفيات، إضافة إلى الحاجة لكوادر التخدير والتمريض كأولوية قصوى في هذه المرحلة من الحرب.
وقال مسعود خلال الحوار الذي أدارته الدكتورة سوسن المجالي، إن الفريق الطبي الأردني الذي شارك في هذا الوفد، لم يكن باسم نقابة الأطباء الأردنيين، وإن التسهيلات الممنوحة اليوم هي للمنظمات الدولية، بسبب تعذّر التنسيق بين النقابة وسلطات الاحتلال.
وروى مسعود الذي وثق كل مراحل المهمة، العديد من قصص المصابين، وخاصة الأطفال المصابين بشظايا عديدة بعضها كان يخترق أجساما عدة قبل أجسادهم، مبينا أن طبيعة الإصابات تكشف عن بشاعة الأسلحة المستخدمة، مؤكدا في الوقت ذاته "الإيمان المطلق" الذي يتمتع به أهل غزة رغم المعاناة الكبيرة.
وقال مسعود الذي زار قطاع غزة في مهمات مشابهة لنحو 40 مرة، إن سكان القطاع يحاولون أن يمارسوا حياتهم كالمعتاد في الخيم وأشباه الخيم وأماكن النزوح، وإن العديد من الكوادر الطبية عزفت عن العمل بسبب استشهاد عشرات الأفراد من عائلتها.
ونقل عن أحد الأطفال الغزيين، خلال تجواله في المستشفى وهو يحمل مصحفا بيديه الصغيرتين ويقرأ بعض الآيات ظانا منه أنه لا يجيد القراءة، ليتضح بأن الطفل كان ملتحقا بدار لتحفيظ القرآن، فكافأه الطبيب بمبلغ مالي، لكن والدة الطفل هرعت بعد ساعات إلى المستشفى، لتسأله فيما إذا كان بالفعل قد أعطى هذا المبلغ لابنها أم أنه سرقه.
وقال مسعود متأثرا: "نسيت هذه المرأة الغزية كل المعاناة والظروف التي يعيشونها، وكان كل همّها ألا يكون ابنها قد حصل على هذا المال بطريقة غير مشروعة"، وأشاد بعزة النفس لأهل القطاع رغم الظروف المأساوية التي يمرون بها.
وأكد أن الوفد الطبي الأردني جمع بين اختصاصات مختلفة، من أهمها أيضا اختصاص جراحة التجميل والترميم، حيث أجرى الجرّاح الأردني صالح أبو الحاج الذي كان يترأس الفريق، القدر الأكبر من عمليات الترميم للحروق والتجميل للتشوهات بسبب الإصابات، وفقا لمسعود.
وكشف عن جوانب معيشية في حياة الغزيين، مثل الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمواد الأساسية خلال فترة تواجد الوفد الأردني في رفح، الذي انتهت مهمته في 18 شباط (فبراير) المنصرم، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد من اللحوم وصل في ذلك الحين إلى ما يعادل 35 دينارا أردنيا على سبيل المثال لا الحصر.
وتحدث عن الحالة النفسية التي يعاني منها اليوم سكان القطاع، مؤكدا الحاجة الى كوادر طبية نفسية أيضا لتخفيف صدمات الحرب عنهم.
وبين مسعود أن العمليات كانت تجرى في ظروف صعبة، حيث يعج المستشفى بالمراجعين والمصابين، حتى في غرف العمليات.
في الأثناء أكد من جهته نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي خلال مداخلة سريعة في اللقاء، أن هناك مساعي حثيثة لإيصال وفد رسمي طبي أردني من خلال جمعية هيئة الإغاثة الطبية العربية، وعبر تعاون جامعة الدول العربية، واتصالات جارية مع الأمينة العامة المساعدة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
وبين الزعبي أن هناك توجها أيضا لنقابة الممرضين الأردنيين بإرسال ألف ممرض على دفعات على نفقة النقابة، متأملا أن تتكلل الاتصالات بالنجاح لإرسال هذه الوفود.
من جهته، قال الدكتور التميمي استشاري جراحة العظام، إن بعثتهم الدولية التي يشارك بها أطباء أميركيون وفرنسيون أيضا، تأخرت لنحو 9 ساعات عن موعدها، مع مواجهتهم حينها لاحتمالات عودتهم بسبب الإجراءات على المعابر رغم الحصول على الموافقات الأمنية، وإدراج قائمة الوفد رسميا عند سلطات المعابر.
وبين التميمي بأن حالات الكسور التي تعامل معها معقدة للغاية، بسبب إصابات قديمة بحاجة إلى "ترميم" وتعقيم، وأن العمليات كانت تستغرق ساعات مضاعفة، وبعضها كان يستمر حتى منتصف الليل.
ولفت إلى أن الوفود الطبية الأردنية مرحب بها عند المواطنين الغزيين، قائلا إنهم غادروا القطاع "بدمع العين".
وأكد أن شاحنات المساعدات مكدسة على جانبي الطريق المؤدية إلى معبر رفح، فيما أكد أن هناك جهودا جبارة تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى غزة، بالرغم من كل التأخير.
وأضاف بالقول: "بالرغم من عمليات التأخير لوصول المساعدات يجب ألا نتوقف عن التبرع وإيصال المساعدات".
ولفت التميمي إلى أن الفريق الأردني أجرى المئات من العمليات الصغرى والكبرى، وأن المستشفى كان يقدم الخدمات الطبية لنحو 700 مريض ومصاب يمكثون في المستشفى مع عائلاتهم، عدا أعداد النازحين الذين تقدر أعدادهم في مباني المستشفى بنحو 30 ألفا.
ويعتبر هذا الفريق هو الثاني الذي يضم أطباء أردنيين توجهوا إلى القطاع عبر المؤسسات الدولية، فيما يتوقع أن يصار إلى إيفاد وفود رسمية باسم النقابة في الأسابيع المقبلة.
وأكد الطبيبان في حديثهما بأن الوفد حمل صناديق من المعدات الطبية والمستلزمات التي تم شراؤها من القاهرة وتحميلها في الحافلات التي أقلتهم إلى رفح.
وأقام الفريق الطبي الأردني والأميركي في اليوم الأخير لخدمتهم في القطاع، حفلا لأطفال المنطقة لتوديع السكان شارك فيه نحو 500 من الأطفال، لحاجتهم أن ينعموا ببعض الفرح والراحة هم وعائلاتهم.

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