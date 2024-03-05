الحمل الكهربائي الأقصى اليوم 3400 ميغا واط

الحمل الكهربائي الأقصى اليوم 3400 ميغا واط
التاريخ
3/5/2024 2:38:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ الحمل الكهربائي الأقصى الثلاثاء 3400 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط.
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