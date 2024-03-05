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الحسن: ضرورة إشراك المجتمعات المحلية للتصدي لتحديات المياه والغذاء

3/5/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس ورهام زيدان عمان – رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أمس، انطلاق أعمال مؤتمر رابطة الطاقة والمياه والغذاء والبيئة الثالث، الذي تنظمه الجامعة الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ويستمر يومين.
وأكد سموه، في كلمة له خلال جلسة الافتتاح، ضرورة إشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في متابعة إستراتيجيات التصدي لتحديات المياه، والطاقة، والغذاء، والنظم البيئية وذلك لتحقيق المواطنة، والانتماء من خلال العمل.
وأشار سموه إلى أنه وبحسب أرقام البنك الدولي فإن 40 بالمائة من سكان العالم يعيشون تحت تأثير أزمة شح المياه، وأنه بحلول عام 2040 سيعيش ما يقدر بواحد من كل أربعة أطفال في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه، كما أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة تبين أن إنتاج الغذاء يجب أن يزيد بنسبة 70 بالمائة بحلول عام 2050 لإطعام سكان العالم المتوقع أن يبلغ عددهم 9.7 مليار نسمة، وكل ذلك مع تخفيف الآثار البيئية للزراعة.
ولفت سموه إلى أن هذه الأرقام والإحصاءات وغيرها تؤكد الحاجة لوجود إرادة حقيقية وفعّالة في إيجاد سياسات لتنفيذ التداخل الطبيعي بين المياه، والطاقة، والغذاء، والنظم البيئية.
وأكد أهمية إيجاد مجتمع إقليمي للمياه والطاقة لربط دول المشرق على غرار مجموعة الفحم والصلب الأوروبية.
ودعا إلى أهمية تثبيت الإنسان في أرضه وتعزيز قيمة الكرامة الإنسانية، وتعظيم الاستثمار المجتمعي في خدمة الاستقرار والتحديث الاقتصادي، بما يضمن توزيع المنافع على المناطق المختلفة.
ونوه إلى تداعيات الحرب على غزة ومآلاتها وحجم الدمار الواقع على الإنسان وقطاعات الزراعة والمياه والطاقة والغذاء وضرورة رصد أثر العدوان على القطاع.
بدورهم أكد مشاركون في المؤتمر أهمية المضي ضمن نهج الترابط بين تلك المجالات، مشيرين إلى ضرورة ترجمة هذا النهج لمشاريع حقيقية، وسط مخاوف إزاء بلوغ حصة الفرد الأردني من المياه، نحو 61 مترا مكعبا في العام.
وأشاروا في نقاشاتهم إلى أهمية دمج ترابط المجالات الأربعة، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المياه والطاقة، والبناء على التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر.
وناقش المؤتمرون ضرورة تعظيم الاستثمار المجتمعي في تعزيز المضي وفق نهج ترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة على نحو مستدام، في ظل مخاوف من العيش تحت تأثير مؤشرات“تهديدات” الإجهاد المائي، مشددين على أن التقدم في كافة هذه المناحي يقوم على أهمية خلق مجتمع إقليمي للمياه والطاقة.
من جانبه، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أهمية ترجمة نهج الترابط على شكل مشاريع واقعية فعلية.
واستعرض أبو السعود نجاحات حققتها تجارب مشاريع حقيقية في تطبيق هذا النهج الشمولي بين العناصر الأربعة، مشيرا إلى انعكاسها على توفير الطاقة المستخدمة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
من ناحيته، أكد الأستاذ في الجامعة الأردنية د. أشرف أبو كركي، مندوبا عن رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، أهمية مناقشة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة حيث تجتمع المعرفة بالخبرة وشغف العمل نحو التغيير الحقيقي.
وقال:“ندرك أننا لسنا وحدنا في هذا العالم، ونحرص على بناء شراكات دولية إنسانية بين كافة الجهات المعنية في إطار هذا الترابط، ما يجعلنا نصب الجهد على العمل المشترك”.
وأضاف أن“دورنا لا يقف عند نشر العلم والمعرفة بالطريقة التقليدية، إنما يجب بناء ذلك نحو التوعية الحقيقية والعمل الواقعي المشترك”، لافتا إلى إنشاء عمادة الجامعة الأردنية عدة مراكز بحثية متخصصة في شؤون المياه والطاقة والبيئة.
وأضاف أبو كركي أن قيمة دعم البحث العلمي ارتفعت من 139 ألف دينار في العام 2022 إلى 250 ألفا في العام 2023.
من جهته، حذر وزير البيئة د. معاوية الردايدة من مخاطر تسارع تأثيرات التغير المناخي على الأردن، مشيرا إلى أن“العمل البيئي” انتقل إلى التقييم الفعلي والواقعي حول تلك المخاطر وتداعياتها، ومشددا على أن العمل على الاهتمام المشترك المتمحور حول المخاطر البيئية وأثرها على الصحة بشكل مباشر، ما يزال محدودا.
وقال الردايدة إن مؤشرات دراسات علمية متخصصة توقعت أن يكون الأردن عرضة لتبعات التغير المناخي بشكل كبير وخاص، بما نسبته 20 % مقارنة بغيره من الدول.
ولفت إلى عدم إمكانية تعامل أي دولة مع زيادة سكانية تبلغ بحدود 25 % خلال 10 سنوات فقط، مؤكدا أهمية مراعاة أي تأثيرات بيئية عند التفكير بمشاريع القطاعات المترابطة، وأن تأخذ بالاعتبار خفض البصمة الكربونية واستهلاك الطاقة في مشاريع المياه.
من ناحيتها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي مضيّ مبادرة السلام الأزرق، التي يترأس لجنتها الاستشارية سمو الأمير الحسن، في الانتقال بالعمل من الطريقة المحلية نحو الإقليمية، مشيرة إلى اختيار المبادرة لتكون محور عمل للعام الحالي (WEFE Nexus)، حيث بدأ العمل بتقييم إقليمي مشترك للممارسات مع ست دول، وبإشراف من الشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه (INWRDAM)، والخروج بمشاريع حقيقية تعمم النفع على الجميع.
بدوره قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد السلايمة إن المؤتمر يحظى بدعم من الحكومة الألمانية والوكالة المنفذة لها Deutsche، وسيكون في دورته الحالية بمثابة متابعة للمؤتمرين السابقين عامي 2019 و2021، اللذين وفرا منصة للحوار السياسي والتبادل بين مختلف أصحاب المصلحة والخبراء من قطاعي المياه والطاقة.
وقال السلايمة إن النسخة الثالثة تأتي استجابة للحاجة الناشئة لمواصلة تعزيز الترابط بين المياه والطاقة، والحوار والتعاون بين جميع القطاعات، ودمج القطاعات الإضافية ذات الصلة مثل البيئة والزراعة.
وبين نائب السفير الألماني في المملكة فلوريان ريندل إن بلاده عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعات البيئة والمياه والطاقة، وعلى تأسيس شراكات قوية مع الأردن في هذه المجالات.
وقال إن ألمانيا ركزت على دعم هذه لمشاريع لصالح المواطنين واللاجئين في العديد من المناطق، مؤكدا أهمية التكامل بين هذه القطاعات التي يعتمد كل منها على الآخر.
بدوره، قال أمين عمان يوسف الشواربة إن مهام الأمانة الرئيسة تتمثل في الحفاظ على البيئة، وهو ما زاد من فهم كيفية ومعالج النفايات الصلبة، مؤكدا أن أهداف الأمانة تتوافق وتتماشى مع أهداف الحكومة في هذا المجال، ومع أهداف التنمية المستدامة.

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