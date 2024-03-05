وصول طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2 ترافقها 12 شاحنة مساعدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصولها إلى مدينة نابلس، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.
ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ مع (36612) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (894) عملية، فيما بلغ عدد الدخولات (188)، وعدد المراجعين الكلي (37694) مراجعاً.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أدت واجبها، وكان في استقبالهم مدير التزويد اللوجستي.
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