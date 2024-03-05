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الشديفات يرعى حملة التوجيه المهني في الرصيفة

3/5/2024 2:36:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات، حملة التوجيه المهني لبرنامج (BTEC) في اللواء، حيث حظيت الحملة باهتمام واسع في اللواء وحضرها رؤساء الأقسام المعنيين في المديرية ومعلمو وأعضاء لجان التوجيه المهني في المدارس.
وفي بداية الحملة التعريفية، رحّب الشديفات بالحضور الكريم، مبيّناً أهمية الحملة التي تهدف إلى تعريف الطلبة ببرنامج (BTEC) وتخصصاته المتنوعة، مشيراً إلى اختيار التخصص المناسب بدقة وعناية حسب ميول الطالب لضمان النجاح والتميز في مجال العمل.

ولفت إلى أن برنامج (BTEC) متاح للمسارات والتخصصات الجامعية لمن يرغب في الاستمرار من الطلبة وتطوير أنفسهم، مؤكدًا أن البرنامج بوابة للتوظيف ورفد سوق العمل بالكفاءات المهنية المطلوبة.

وتم فتح باب الحوار لطرح الأسئلة من قبل الطلبة والأهالي، حيث تم مناقشة التخصصات المختلفة ومدى أهميتها في سوق العمل، ومدى توافقها مع ميول الطلبة.

وأكد الشديفات أهمية التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل التوظيف حسب التخصصات المطلوبة من خلال وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول الطلبة على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وفي ختام اللقاء، تمنى الشديفات التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة، وحثهم على البحث عن شغفهم واختيار التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم.

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