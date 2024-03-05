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وسط الاستعدادات.. هل يتكرر مشهد الفوضى بأسواق عجلون خلال رمضان؟

3/5/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة يأمل السكان في محافظة عجلون، وخاصة في المدن الكبرى كعجلون وكفرنجة والجنيد وعنجرة، بأن تضع الجهات المعنية بحسبانها عند مناقشة استعداداتها لاستقبال رمضان، حلولا استباقية فاعلة للعديد من القضايا التي تتكرر سنويا مع دخول الشهر الفضيل، والمتمثلة بانتشار البسطات بشكل عشوائي، وحدوث اختناق مروري، وتراجع مستوى خدمات النظافة.
وفي الوقت الذي تفصلنا فيه أيام قليلة عن الدخول في الشهر المبارك، بدأت مختلف الجهات المعنية في المحافظة وكالمعتاد بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات للتعامل مع أجواء هذه الشهر وضمان توفر المواد الغذائية وسلامتها، وانسيابية حركة المرور في الأسواق ومنع تعدي البسطات، إلا أن تلك الاستعدادات تبقى رهن التجربة مع دخول الشهر الفضيل، ما يستدعي أن تكون تلك الخطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات.
يقول المواطن عمر الزغول، إن أكثر ما يزعجهم منذ أول أيام الشهر هو تفاقم الازدحام والاختناق المروري الذي تشهده الأسواق، وخاصة في حال الاصطفافات العشوائية والمزدوجة، وانتشار البسطات وتعديها على أجزاء كبيرة من الطرق والأرصفة، متسائلا عن مدى نجاعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية كل عام بهذا الخصوص.
وأكد أن غالبية أسواق المحافظة وشوارعها تشهد مع حلول شهر رمضان الفضيل اختناقات مرورية، يفاقمها تزايد انتشار البسطات العشوائية في هذه الشوارع، لا سيما وأن الأسواق تشهد حركة شرائية نشطة، مطالبا الأجهزة الرسمية المعنية بوضع خطط وإجراءات استباقية شاملة، لمنع الازدحامات وانتشار البسطات العشوائية، ومراقبة الأسواق وسلامة المعروض ومراعاة الاشتراطات الصحية.
ويحذر الناشط هاشم القضاة من تلك المشاكل القائمة و المتكررة والتي تتضاعف خلال شهر الصيام، إلى حد يسوء فيه الحال، بحيث لا يستطيع المشاة السير على الأرصفة التي تمتلأ بالبضائع، ما يستدعي تكثيف الجهود ومنع تعدي البسطات على الأرصفة وأجزاء من الطرق والوقوف العشوائي للمركبات خاصة الـ "بك أب" التي تبيع الخضار، لا سيما وسط السوق، الأمر الذي يتسبب باختناقات مرورية، ويؤثر سلبا على أصحاب المحال الملتزمة بعرض بضائعها داخل المحال.
ويقترح الناشط علي المومني، بأن يتم منع دخول الأسواق بالمركبات في وقت الذروة، لا سيما في المدن الرئيسة، وتكثيف دوريات المرور لمنع "البك أب" المتوقفة لبيع الخضار، والاصطفافات المزدوجة التي تتسبب في عرقلة حركة السير، داعيا إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة اتجاهات الطرق في وسط المدن الكبرى كعجلون وكفرنجة وعنجرة، بحيث تصبح بعضها باتجاه واحد، وتوفير دوريات السير الراجلة بشكل دائم.
من جهته، شدد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي على ضرورة منع الوقوف المزدوج للمركبات وعدم التعدي على ممرات المشاة من قبل أصحاب المحلات التجارية والبسطات واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين.
بدورهم، يؤكد المسؤولون أن المحافظة استكملت استعدادتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط إجراءات رقابية وميدانية وصحية مشددة، هدفها الحفاظ على صحة وسلامة السكان.
وخلال اجتماع للمجلس التنفيذي عقد مؤخرا لهذه الغاية، بحضور رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورؤساء البلديات والحكام الإداريين، أكد محافظ عجلون ورئيس لجنة السلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، أنه تم وضع كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال شهر رمضان المبارك، سواء في نواحي الرقابة على الأسواق وأزمات المرور والمحافظة على البيئة والنظافة العامة وسبل تنظيم الأسواق وحل مشكلة بسطات الخضار والفواكه، لافتا إلى ضرورة متابعة الظواهر السلبية في رمضان وعلى رأسها عدم احتكار السلع ورفع أسعارها، إلى جانب أهمية التعاون مع مختلف الجهات خاصة البلديات للحد من بسطات الخضار والفواكه والتي أصبحت تشكل مصدرا للازمات المرورية.
وشدد على أهمية تفعيل عمل فرق الرقابة من قبل الصناعة والتجارة والغذاء والدواء للتعامل مع خصوصية الشهر الفضيل إلى جانب المحافظة على سلامة المعروض في الأسواق المنتشرة في المحافظة.
وأكد الشريف أن مختلف الأجهزة وضعت برنامجا شاملا لمراقبة المحال التجارية في المحافظة والتأكد من توفر كافة المواد الغذائية في المؤسستين العسكرية والمدنية والمحال التجارية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل والعمل على تفعيل مسلخ المواشي ومراقبة نتافات الدواجن والتقيد بشروط الصحة العامة.
وأكد رؤساء بلديات المحافظة، أن ادامة أعمال النظافة لكافة مناطق البلديات مستمرة خاصة خلال الشهر الفضيل، وأن كوادر البلديات مستمرة في متابعة مدى التزام التجار والباعة بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على السلامة العامة، ومنع الاختناقات المرورية ومنع تواجد الباعة المتجولين والبسطات العشوائية، وإزالة التعديات الموجودة على سعة الشوارع العامة ومن على أبواب المحال التجارية المرخصة.
وأكدوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم هذا الشارع وتوفر ممرات آمنة للمواطنين والحد من الأزمات المرورية وتنقل المواطنين بسهولة، متعهدين بأن تستمر الحملات من قبل كوادر البلديات لمتابعة هذه التعديات إن وقعت.
وعرض أعضاء المجلس التنفيذي خطط مديرياتهم خلال الشهر الكريم واستعداداتهم لاستقبال شهر رمضان وواقع العمل في دوائرهم واحتياجاتهم.
وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور زياد المومني إن مديرية الصحة استكملت خطتها وبرنامجها العملي والميداني، استعدادا لرمضان، للرقابة على المحلات التجارية والأسواق ومياه الشرب حفاظا على سلامة المواطنين.
وبين أن المديرية وضعت برنامجا للمناوبات الصباحية والمسائية، من خلال كوادرها الميدانية لتكثيف الرقابة على المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والعصائر والقطائف ونتافات الدواجن والمسالخ، من أجل ضمان مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.
وتؤكد مصادر بمديرية شرطة المحافظة أن المديرية اتخذت خططا من خلال مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان وتعزيز رقباء السير لمنع الازدحامات وضمان انسيابية المرور.
كما شدد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني على أهمية التنسيق من قبل كافة الجهات والمؤسسات لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات خلال الشهر الفضيل، وتخفيف الأعباء عليهم معربا عن استعداد المجلس للتعاون مع المجلس التنفيذي ومختلف الجهات لتقديم الخدمات الفضلى.

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