Tuesday, 05 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخفيض القيمة الإدارية لـالكرك القديمة.. كيف يخدم توجه استثمارها والحفاظ على إرثها؟

3/5/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة تتصدر قضية إعادة تقييم القيمة الإدارية لأراضٍ وعقارات مدينة الكرك القديمة باتجاه خفضها، أحاديث مواطنين، بين من رأى في ذلك محاولة متعمدة لتسهيل بيع إرث المدينة، بأسعار منخفضة، وبين من اعتبرها خطوة قد تشجع الاستثمار في المنطقة التي لم تشهد أي عمليات بيع أو شراء منذ أكثر من 4 سنوات، وتحولت لمنطقة شبه مهجورة.
حالة القلق إزاء إجراء دائرة الأراضي التي تنتاب البعض، تأتي من منطلق ما تعرضت له المدينة القديمة وعلى مدار عشر سنوات، من عملية إفراغ شبه كلي لجميع الأنشطة الحيوية، تبعته عمليات ترك تدريجية من قبل السكان لمنازلهم والتجار لمحالهم، حتى وصل الحال الآن بالمدينة لأن تأخذ اسم"المدينة المهجورة"، كما يصفها أبناء الكرك.
ووفق مواطنين، فإن ما تشهده المدينة القديمة، يثير شكوكا حول وجود عمليات متعمدة لإفقادها قيمتها، بدأت بإفراغها من الدوائر الرسمية والمؤسسات الأهلية والتجارية في وقت سابق، ومن ثم تأتي خطوة تخفيض القيمة الإدارية لأراضيها وعقاراتها وبنسبة كبيرة لتسهيل بيعها.
أصحاب وجهة النظر المشككة، تحدثوا أيضا عن عمليات شراء وبيع لأراضٍ بمساحات كبيرة، حدثت قبل سنوات، وأثارت حينها جدلا بين مواطني المحافظة.
مرة أخرى، يرى هؤلاء أن ما يجري من تخفيض للقيمة الإدارية لأراضي المدينة القديمة وبطريقة رسمية من قبل دائرة الأراضي يدعو إلى الشك والتساؤل حول أسباب ذلك، والهدف من ورائه.
في الناحية المقابلة، يجد آخرون أن إعادة تقييم القيمة الإدارية للأراضي والعقارات ليس فقط بالمدينة القديمة ولكن بعموم أراضي الكرك، أمر يصب في مصلحة الاستثمار، معللين ذلك بأن هناك أسعارا غير منطقية لبعض قطع الأراضي والتي تعطل مشاريع الاستثمار نتيجة ارتفاع الكلف.
يقول رئيس منتدى الفكر للثقافة والتنمية والنشاط السياسي والاجتماعي بالكرك الدكتور عودة الجعافره، إن قيمة الأراضي التي تتم بموجبها عمليات البيع والشراء بالكرك عموما ومدينة الكرك على وجه الخصوص، غير منطقية، حيث وصل سعر الدونم الواحد لمليون دينار في مناطق رئيسية، متسائلا كيف يمكن أن يتم الاستثمار فيها؟.
وأضاف، أن تخفيض القيمة الإدارية بما يتناسب والقيمة الفعلية، يمكن أن يسهم في استعادة مدينة الكرك لأهميتها وألقها، وخاصة في مجال الاستثمار، بحيث يقدم العديد من المستثمرين على شراء مواقع ومنازل تراثية بأسعار معقولة ويتم ترميمها واستخدامها في القطاع السياحي، وبذلك تدور عجلة التنمية من جديد بمدينة الكرك التي تبدو الآن مهجورة.
أحد سكان مدينة الكرك القديمة طارق المبيضين، يرى بأن سعر القيمة الإدارية للأراضي الجديد، يأتي في مصلحة المواطنين بشكل عام، مبررا ذلك أن أسعار الأراضي بالكرك مرتفعة جدا، ولا يمكن مقارنتها بأي منطقه بالمملكة.
وقال إن هناك مساحات واسعة من الأراضي وعددا كبيرا من البيوت القديمة مهملة بالكرك، نتيجة ارتفاع أسعارها، عل الأقل رسميا ما يمنع الاستثمار بها.
وتعتبر مدينة الكرك من أكثر المدن احتواء للأبنية والمواقع التراثية القديمة والتي يمكن استثمارها سياحيا. ولسنوات قليلة مضت، كانت جميع مقرات المؤسسات الرسمية تتواجد بوسط مدينة الكرك، قبل أن يتم نقلها إلى ضواحي مناطق المرج والكرك الجديدة والثنية، فيما لم يبق في وسط المدينة أي مؤسسة رسمية، ما قلل من حاجة السكان إلى ارتيادها، وأوقف ذلك النشاط التجاري فيها.
في مصادفة ثانية، كانت وزارة السياحة والآثار قد نفذت في مدينة الكرك ثلاثة برامج تنموية لتطوير الواقع السياحي فيها، وهي مشاريع السياحة الأول والثاني والثالث، وشملت جميعها تطوير وتحديث البنية التحتية، كما شمل المشروع السياحي الأول، بناء مرافق سياحية بمحيط قلعة الكرك، إضافة إلى ترميم عشرات المباني والمواقع التراثية القديمة، وترميم منازل تعود ملكيتها لمواطنين بالقرب من قلعة الكرك وعاد أصحابها للسكن فيها من جديد بعد ترميمها.
وكانت تلك المشاريع قد أثارت في وقتها، تساؤل السكان حول أهميتها في ظل غياب الحركة السياحية، فيما تعود الآن القضية للواجهة مجددا، مع عمليات تخفيض أسعار الأراضي والعقارات، يغذيها إشاعات حول عمليات بيع لعشرات المنازل.
يقول مدير برنامج حماية التراث بجمعية السلم والتضامن الأردنية خالد برقان إن محافظة الكرك تضم آلاف المواقع التراثية التي يجب حمايتها من التدمير والتخريب والإزالة من قبل البلديات أو المواطنين باعتبارها إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه، لافتا إلى أن المدينة قد فقدت على مدى السنوات السابقة عشرات من المباني التراثية سواء كانت منازل أو مرافق رسمية مثل مبنى السرايا القديم الذي جرى هدمه رغم مكانته التراثية للمدينة قريبا من قلعة الكرك.
وقال الناشط حسين الصعوب إن ما يجري من عملية تخفيض لقيمة الأراضي والعقارات يدعو إلى الخوف والتساؤل حول أسباب ذلك في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى أن ما يجري له علاقة مباشرة بقيام أحد المستثمرين بشراء العقارات القريبة من القلعة وفي محيطها خارج إطار دائرة الأراضي والمساحة.
وأشار إلى أن هناك مخاوف لدى مواطنين بالمدينة والمحافظة بشكل عام، من أن تكون كافة المشاريع السياحية التي نفذت بمدينة الكرك، وعملية إفراغ المدينة من الدوائر الرسمية أولا، ولاحقا المحال التجارية والمنازل، هدفه استملاك العقارات جميعها بأسعار رخيصة، من أجل الاستثمار السياحي، من دون أن يستفيد السكان وأصحاب المنازل والأراضي.
ولفت إلى أن تخفيض القيمة التقديرية للأراضي من 300 دينار للمتر الواحد إلى 30 دينارا فقط، فُسّر من قبل البعض أنه يخدم المشترين فقط على حساب المواطنين وملاك العقارات، مطالبا بضرورة إعادة النظر بالتقديرات الجديدة التي تجري حاليا.
وقال المواطن رؤوف الحباشنة إن العقارات في مدينة الكرك ومنذ أكثر من 15 عاما تراجعت قيمتها بسبب انتقال الدوائر الرسمية والمحال التجارية وحتى السكان، وأصحبت خاوية، ومع ذلك لم تهبط إلى هذا المستوى المنخفض.
وبين أن حال تلك المنازل والمحال مزرٍ لكونها قديمة ولا يمكن أن يتم الاستثمار فيها إلا بكلفة مالية كبيرة ليست متوفرة لدى المواطنين من مالكي العقارات، متسائلا "هل من الممكن أن يكون هناك عمليات شراء تتم بأسعار منخفضة ومن ثم يعاد رفع قيمتها".
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية ليس لها أي علاقة بما يجري حاليا من عمليات تخفيض لقيمة تقدير أسعار الأراضي والعقارات بمدينة الكرك، لافتا إلى أن البلدية لديها خطة لإعادة تنشيط المدينة والاستثمار فيها.
وبين أن البلدية حاليا تقوم بحماية المباني التراثية وتمنع هدمها حرصا على حماية التراث، غير أنه أكد أن مسؤولية الحفاظ على المنازل والمواقع التراثية لا تستطيع البلدية تحملها وحدها؛ نظرا لكثرتها، إذ تحتاج إلى مشروع وطني بمشاركة جهات رسمية وشعبية مختلفة لإعادة إحياء المنازل والمواقع التراثية وجعلها جزءا من الحركة السياحية كما هو الحال في المدن القديمة والعريقة.
من جهته، أكد الناطق الاعلامي بدائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أن موضوع تقدير القيمة الإدارية قديم، منذ عام 2020، بحيث يكون هناك تقدير جاهز لكل الأراضي بالمملكة، وليست بالكرك وحدها.
ولفت إلى أن سبب وضع قيمة إدارية هو الابتعاد عن الاجتهاد البشري في تقدير قيمة الأراضي، إضافة إلى تطوير عملية البيع والشراء لتتم بسرعة بدلاً من التأخير لأكثر من أسبوعين في بعض الأحيان.
وأضاف أن تقدير قيمة الأراضي بالكرك تم من خلال لجنة محلية جمعت أطراف عدة أصحاب اختصاص، وعملت على تقدير القيمة للأراضي بمدينة الكرك وغيرها.
وأشار الزبن إلى أن إعادة التقدير للقيمة الإدارية للأراضي والعقارات يجري بشكل دوري، ليكون عادلا ويحاكي الواقع، مؤكدا أن مدينة الكرك القديمة لم يجر فيها أي عمليات بيع أو استملاك منذ سنين.
كما أكد مصدر بدائرة الأراضي والمساحة بالكرك، أن ما يدور من حديث حول أهداف وراء عملية تخفيض القيمة التقديرية للأراضي ليس له أساس من الصحة.
وقال المصدر لـ "الغد"، "لا توجد أي عمليات بيع واسعة للعقارات بالكرك، ولا يوجد أي هدف من وراء تخفيض القيمة".
وأوضح أن إعادة تقدير القيمة الإدارية للأراضي والعقارات يجري كل أربع سنوات، ليكون عادلا ويحاكي الواقع، مؤكدا أن مدينة الكرك القديمة لم يجر فيها أي عمليات بيع منذ سنوات بسبب ظروف هجرة المواطنين منها.
ولفت إلى أنه لا وجود لأي عمليات استملاك أيضا في مواقع بالمدينة، وأي استملاكات تجري وفقا للقانون وبطرق واضحة، مشددا على أن ما يتم حاليا هو عمليات انتقال بين الورثة، لافتا إلى أن تخفيض أسعار الأساس "القيمة الإدارية" إجراء يتم بمختلف المناطق بالمملكة كل فترة بموجب لجان من أبناء المنطقة نفسها وليس من خارجها، وبإمكان المواطنين الاعتراض على القيمة الجديدة لعقاراتهم.
يشار إلى أن السعر الإداري هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المحافظة.
ووفق تقديرات رسمية، فإن مدينة الكرك ومختلف المدن وبلدات المحافظة تضم زهاء 1500 موقع تراثي قديم ما بين منازل تراثية كانت مأهولة لوقت قريب، وأصبحت مهجورة الآن، إلى المباني الرسمية من السجون القديمة والأبراج وقاعات والمساجد والكنائس والأسواق القديمة والمطاحن والمدارس القديمة، وغيرها من المباني التراثية الأخرى.
وفي مدينة الكرك لوحدها، يوجد زهاء 280 منزلا قديما تراثيا، أغلبها مهدد بالإزالة بفعل العوامل الطبيعية أو لضرورة استخدام المواقع القريبة منها لأغراض البناء الحديث.
وتشير سجلات بلدية الكرك إلى وجود زهاء 280 منزلا قديما مهجورا وخاليا وبعضها آيل للسقوط، حيث ظهر أنه بعد عملية حصر للمنازل المهجورة، أن زهاء 280 منزلا قديما غير مأهولة بالسكان، منها 200 منزل يمكن إصلاحها وإعادة السكن فيها أو افتتاح محال تراثية فيها، في حين أن هناك زهاء 80 منزلا غير صالحة على الإطلاق، وهي إما آيلة للسقوط أو ساقطة بالفعل ومتهدمة نهائيا.
في حين، تؤكد مصادر في وزارة السياحة والآثار أن حوالي 50 % من منازل وبيوت مدينة الكرك، هي بيوت تراثية قديمة ويمكن العمل على ترميمها وإعادتها للحياة.

MENAFN05032024000072011014ID1107938704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث