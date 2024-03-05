كي بي إم جي: الشركات السعودية تنجح في الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز ربحيتها وأدائها

MENAFN - Al Watan) أشارت شركة كي بي إم جي، في أحدث تقاريرها التقنية في المملكة العربية السعودية، إلى أنَّ قادةَ القطاعِ التقني في المملكة يتخذون كلَّ الخطوات الممكنة لتحافظ منظماتهم على مسارها، من أجل تحقيق التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، أكد روبرت بتازينسكي، رئيس استشارات الرقمنة والابتكار لدى شركة كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن حالة التوتر الاقتصادي العالمي، فإنَّ قادةَ التحول الرقمي الملتزمين بأولويات الابتكار الخاصة بهم يواصلون تحقيق القيمة بوتيرة سريعة"، وأضاف: "تحافظ هذه الشركات على زخم نشاطها من خلال مواءمة الاستثمار في المجال التقني مع خططها الإستراتيجية".

ويستند التقرير على استطلاع شمل 2100 قائد تنفيذي من 16 دولة، بما في ذلك 70 مشاركًا من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مناقشات مركّزة مع خبراء القطاع التقني، وسيجري إطلاق التقرير خلال مؤتمر ليب التقني السنوي (LEAP 2024) المقرر انعقاده في الرياض في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري.

وبيّن التقرير أنه ومن المتوقع أن يحقق ما يقرب من 79% من قادة القطاع التقني الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية المزيد من الإنجازات، بالاعتماد على ميزانيات أقل مقارنةً بالعام الماضي، وتتمركز الشركات السعودية الأكثر إدراكًا بتأثير الإنتاجية والتكلفة الخاصة بتقنياتها الحالية في مجال الطاقة (بنسبة 82%)، والتقنية (بنسبة 75%)، والتصنيع (بنسبة 60%)، حيث يتراجع إسهامها في قطاعات الخدمات المالية وتجارة التجزئة الاستهلاكية، بنسبة 43% و50% على التوالي.

وعلى الرغم من بعض القيود في الميزانية، يرى 82% من المشاركين في الاستطلاع أنَّ مخزونهم من الخدمات التقنية الحالية من شأنه تعزيز نمو منظماتهم. في حين أنَّ 65% من المنظمات الدولية سجلت زيادة كبيرة في الربحية والأداء نتيجةً للاستثمار في مجال البيانات والتحليلات، بينما لاحظ القادة التنفيذيون في مجال التقنية في المملكة العربية السعودية زيادة قدرها 83%.تُظهر قاعدة المشاركين في الاستطلاع أنَّ التقدم يكون أسرع في بعض المجالات منه في مجالات أخرى.

كما أنَّ الشركات في المملكة أكثر حماسًا بشأن الإمكانات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ، لكنها لا تزال تخطو أولى خطواتها في تبنيها واستخدامها.

وأوضح بتازينسكي، قائلاً: "21% من المنظمات فقط قد بلغت مرحلة التقدم الاستباقي في سياق تنفيذ إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".فعلى الرغم من التحديات التي تفرضها الأسواق، فقد نجحت جميع الشركات التي شملها الاستطلاع تقريبًا في استخدام التحول الرقمي لتعزيز الربحية، أو الأداء على مدار العامين الماضيين.

وأضاف بتازينسكي: "تؤتي هذه الجهود ثمارها اليوم، حيث تضاعف تأييد كبار القادة لنشر الأدوات والتقنيات الناشئة أربعة أضعاف تقريبًا". فإنَّ المرونة وسرعة التكيف أمران بالغا الأهمية، وبالتأكيد، لن تحقق جميع التجارب نتائجها المرجوة، إلا أنَّه بإمكان الشركات الذكية التكيف بسرعة مع العثرات على طول الطريق، والاستجابة للمحركات الداخلية، والطبيعة المتغيرة لبيئة العمل من أجل تحسين النتائج" وختم بتازينسكي حديثه إلى أنَّه يمكن توسيع نطاق عمليات النشر الأكثر نجاحًا، في حين يجري تجنيب التجارب الأقل إثمارًا.