المعرض السعودي للافتات يفتتح أبوابه اليوم

MENAFN - Al Watan) تفتتح اليوم النسخة الأولى من المعرض السعودي للافتات، الحدث الأكبر في الشرق الأوسط للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير، والذي يستمر حتى 7 مارس 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC). ويجمع الحدث صناع القرار الرئيسيين من قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والتجارة والعقارات، والتي تمثل القطاعات التي تقود التوسع السريع في صناعة اللافتات داخل المملكة.

ومع افتتاح أبواب المعرض اليوم، فيما يلي أبرز ملامح الحدث:

تنوع قطاعات المنتجات

أكثر من 100 شركة تشارك في المعرض السعودي للافتات من بلجيكا والصين ومصر وعمان والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. تعمل هذه الشركات معاً على تلبية المتطلبات المتطورة للافتات الرقمية والمطبوعة من خلال ست قطاعات رئيسية للمنتجات: الطباعة كبيرة الحجم والرسومات والتصوير والتسويق الرقمي والهدايا والمواد الترويجية.

العارضون المحليون تحت الأضواء

ستتاح الفرصة للحضور لاستكشاف المنتجات والحلول من العارضين المحليين، بما في ذلك الشركات الشهيرة مثل شركة الناب المضيء للتجارة، المورد الرائد للمواد الإعلانية ومستلزمات الطباعة ومنصات العرض وغيرها من المنتجات عالية الجودة، وعالم سلاسل للتجارة، الشركة المتخصصة في المواد الإعلانية وحلول الحماية والتغليف الداخلي، وشركة عثمان كابيتال، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهدايا والتذكارات. وتمام للإلكترونيات، وهو اسم معروف في صناعة اللافتات الرقمية ومزود الحلول التفاعلية مثل شاشات اللمس وأكشاك العلب المعدنية المغلقة وما إلى ذلك.

الشركات الدولية تقود نمو الأعمال

من حلول الطباعة الرقمية من فليكس أوروبا الشرق الأوسط إلى اللافتات المتميزة وخدمات الإعلان وLED من بلو راين Blue Rhine واللافتات والشاشات التفاعلية وشاشات LED الساطعة، وآلات التنسيقات الكبيرة من فوجي فيلم الشرق الأوسط ومجموعة HP المتقدمة من الطابعات والحلول المناسبة للافتات والبيع بالتجزئة والتطبيقات التجارية، يبرز المعرض السعودي للافتات كنقطة محورية للشركات العالمية الرائدة لعرض المنتجات والحلول المتقدمة تقنياً التي تهدف إلى تعزيز نمو الأعمال داخل المملكة.

وتعليقاً على الحدث، قال جهاد عبد الجليل، المدير الإداري لشركة Flex Europa Middle East: "يعد المعرض السعودي للافتات حدثاً بالغ الأهمية نظراً للإمكانات الكبيرة للسوق السعودية. ويوفر فرصاً قيمة للاستفادة من التقنيات المبتكرة وتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة. إن المشاركة في المعرض توفر بوابة للاستفادة من هذا السوق الديناميكي والمربح ".

تغليف مباشر للسيارة

خلال الحدث الذي سيستمر ثلاثة أيام، ستتاح للمشاركين الفرصة لمشاهدة عروض تغليف السيارات الحية التي تنظمها CMYK Print Solutions، وهي مزود لمعدات ومستلزمات الطباعة، بالإضافة إلى عالم سلاسل. من القطع الدقيق والتطبيق الدقيق إلى مفاهيم التصميم المبتكرة واستخدام المواد المتطورة، سيكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول تعقيدات عملية تغليف السيارة.

"دردشات هلا"

سيكتسب الحاضرون رؤى معرفية من خلال المشاركة بنشاط في "دردشة هلا" المصممة حصرياً، والتي تضم أكثر من 15 جلسة تفاعلية وتضم أكثر من 25 متحدثاً. وسواء كان الأمر يتعلق باستكشاف أساليب مبتكرة للتخصيص، أو مناقشة استراتيجيات الممارسات المستدامة، أو الكشف عن فن سرد القصص الإبداعي، أو التنقل في تعقيدات تحديد الطريق واللافتات، أو الخوض في أهمية المحتوى المحلي وتعقيدات الطباعة والتغليف، فإن "دردشات هلا" ستقدمللحضور رؤى ستمكنهم من البقاء في طليعة اتجاهات الصناعة ودفع التغيير المؤثر داخل قطاعاتهم. استمع إلى كبار ممثلي شركة البحر الأحمر العالمية ومجموعة كولور جيت ومطارات الرياض وشركة 3M Arabia وغيرها الكثير.

وقال محمد كازي، نائب الرئيس – فعاليات الإنشاءات، دي إم جي، الشركة المنظمة للحدث: "مع انطلاق النسخة الافتتاحية من المعرض السعودي للافتات في الرياض، يعد الحدث بمثابة منصة محورية لقادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب المصلحة للاستفادة من نمو قطاع اللافتات في المملكة من خلال المشاركة في فرص التواصل وتطوير الأعمال ذات الصلة بأعمالهم".

حضور المعرض مجاني للزوار المتخصصين ويمكن التسجيل من خلال الرابط:

ولن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من دخول المعرض.