المعرض السعودي للافتات يفتتح أبوابه اليوم

(MENAFN
- Al Watan) تفتتح اليوم النسخة الأولى من المعرض السعودي للافتات، الحدث الأكبر في الشرق الأوسط للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير، والذي يستمر حتى 7 مارس 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC). ويجمع الحدث صناع القرار الرئيسيين من قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والتجارة والعقارات، والتي تمثل القطاعات التي تقود التوسع السريع في صناعة اللافتات داخل المملكة.
ومع افتتاح أبواب المعرض اليوم، فيما يلي أبرز ملامح الحدث:
تنوع قطاعات المنتجات
أكثر من 100 شركة تشارك في المعرض السعودي للافتات من بلجيكا والصين ومصر وعمان والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. تعمل هذه الشركات معاً على تلبية المتطلبات المتطورة للافتات الرقمية والمطبوعة من خلال ست قطاعات رئيسية للمنتجات: الطباعة كبيرة الحجم والرسومات والتصوير والتسويق الرقمي والهدايا والمواد الترويجية.
العارضون المحليون تحت الأضواء
ستتاح الفرصة للحضور لاستكشاف المنتجات والحلول من العارضين المحليين، بما في ذلك الشركات الشهيرة مثل شركة الناب المضيء للتجارة، المورد الرائد للمواد الإعلانية ومستلزمات الطباعة ومنصات العرض وغيرها من المنتجات عالية الجودة، وعالم سلاسل للتجارة، الشركة المتخصصة في المواد الإعلانية وحلول الحماية والتغليف الداخلي، وشركة عثمان كابيتال، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهدايا والتذكارات. وتمام للإلكترونيات، وهو اسم معروف في صناعة اللافتات الرقمية ومزود الحلول التفاعلية مثل شاشات اللمس وأكشاك العلب المعدنية المغلقة وما إلى ذلك.
الشركات الدولية تقود نمو الأعمال
من حلول الطباعة الرقمية من فليكس أوروبا الشرق الأوسط إلى اللافتات المتميزة وخدمات الإعلان وLED من بلو راين Blue Rhine واللافتات والشاشات التفاعلية وشاشات LED الساطعة، وآلات التنسيقات الكبيرة من فوجي فيلم الشرق الأوسط ومجموعة HP المتقدمة من الطابعات والحلول المناسبة للافتات والبيع بالتجزئة والتطبيقات التجارية، يبرز المعرض السعودي للافتات كنقطة محورية للشركات العالمية الرائدة لعرض المنتجات والحلول المتقدمة تقنياً التي تهدف إلى تعزيز نمو الأعمال داخل المملكة.
وتعليقاً على الحدث، قال جهاد عبد الجليل، المدير الإداري لشركة Flex Europa Middle East: "يعد المعرض السعودي للافتات حدثاً بالغ الأهمية نظراً للإمكانات الكبيرة للسوق السعودية. ويوفر فرصاً قيمة للاستفادة من التقنيات المبتكرة وتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة. إن المشاركة في المعرض توفر بوابة للاستفادة من هذا السوق الديناميكي والمربح ".
تغليف مباشر للسيارة
خلال الحدث الذي سيستمر ثلاثة أيام، ستتاح للمشاركين الفرصة لمشاهدة عروض تغليف السيارات الحية التي تنظمها CMYK Print Solutions، وهي مزود لمعدات ومستلزمات الطباعة، بالإضافة إلى عالم سلاسل. من القطع الدقيق والتطبيق الدقيق إلى مفاهيم التصميم المبتكرة واستخدام المواد المتطورة، سيكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول تعقيدات عملية تغليف السيارة.
"دردشات هلا"
سيكتسب الحاضرون رؤى معرفية من خلال المشاركة بنشاط في "دردشة هلا" المصممة حصرياً، والتي تضم أكثر من 15 جلسة تفاعلية وتضم أكثر من 25 متحدثاً. وسواء كان الأمر يتعلق باستكشاف أساليب مبتكرة للتخصيص، أو مناقشة استراتيجيات الممارسات المستدامة، أو الكشف عن فن سرد القصص الإبداعي، أو التنقل في تعقيدات تحديد الطريق واللافتات، أو الخوض في أهمية المحتوى المحلي وتعقيدات الطباعة والتغليف، فإن "دردشات هلا" ستقدمللحضور رؤى ستمكنهم من البقاء في طليعة اتجاهات الصناعة ودفع التغيير المؤثر داخل قطاعاتهم. استمع إلى كبار ممثلي شركة البحر الأحمر العالمية ومجموعة كولور جيت ومطارات الرياض وشركة 3M Arabia وغيرها الكثير.
وقال محمد كازي، نائب الرئيس – فعاليات الإنشاءات، دي إم جي، الشركة المنظمة للحدث: "مع انطلاق النسخة الافتتاحية من المعرض السعودي للافتات في الرياض، يعد الحدث بمثابة منصة محورية لقادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب المصلحة للاستفادة من نمو قطاع اللافتات في المملكة من خلال المشاركة في فرص التواصل وتطوير الأعمال ذات الصلة بأعمالهم".
حضور المعرض مجاني للزوار المتخصصين ويمكن التسجيل من خلال الرابط:
ولن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من دخول المعرض.
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