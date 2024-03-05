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هيكل تنظيمي لوزارة الثقافة وبرنامج لدعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية - جريدة الوطن السعودية

3/5/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة. كما أقر المجلس إنشاء برنامج باسم "برنامج دعم الإدارات القانونية"، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
اتصال ماكرون
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
تطورات غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.
مبادرة القدرات البشرية
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.
يوم العَلَم
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ"يوم العَلَم" الاثنين المقبل الموافق 11 مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم مع إثيوبيا للتعاون في مجالات الطاقة.
- اتفاقية تعاون مع السنغال، في مجال الطاقة.
- مذكرة تعاون بين المملكة وتشاد في مجال الطاقة.
- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة البريطانية في لندن.
- اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين المملكة والصومال.
- التباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- التباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة والمركز في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز.
- التباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين هيئة النقل والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري والتباحث مع هذه الدول حول مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
- اتفاقية بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.
- التوقيع على مشروع اتفاقية مع فنلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
- إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية بهدف دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
- تجديد عضوية الدكتور/ يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبدالله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور / محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
- ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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