هيكل تنظيمي لوزارة الثقافة وبرنامج لدعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة. كما أقر المجلس إنشاء برنامج باسم "برنامج دعم الإدارات القانونية"، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها. اتصال ماكرون
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك. تطورات غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود. مبادرة القدرات البشرية
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية. يوم العَلَم
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ"يوم العَلَم" الاثنين المقبل الموافق 11 مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم مع إثيوبيا للتعاون في مجالات الطاقة.
- اتفاقية تعاون مع السنغال، في مجال الطاقة.
- مذكرة تعاون بين المملكة وتشاد في مجال الطاقة.
- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة البريطانية في لندن.
- اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين المملكة والصومال.
- التباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- التباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة والمركز في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز.
- التباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين هيئة النقل والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري والتباحث مع هذه الدول حول مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
- اتفاقية بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.
- التوقيع على مشروع اتفاقية مع فنلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
- إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية بهدف دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
- تجديد عضوية الدكتور/ يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبدالله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور / محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
- ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
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