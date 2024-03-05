القمر الصناعي Methanesat يحلق في مداره الآن بعد أن أطلقت Spacex مهمة رائدة لحماية المناخ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بعد الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ اليوم انفصل القمر الصناعي MethaneSAT المستخدم لمراقبة الانبعاثات بنجاح عن SpaceX Transporter-10 التي نقلته إلى الفضاء. لقد تم تصميم القمر الصناعي الرائد للمساعدة في حماية مناخ الأرض عن طريق تسريع وتيرة انخفاض الملوثات المسببة للاحتباس الحراري القوية، مع التركيز أولاً على عمليات النفط والغاز التي تعد مصدرًا رئيسيًا لغاز الميثان.

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سيرصد MethaneSAT ، الذي طورته مؤسسة تابعة لصندوق الدفاع عن البيئة العالمي غير الربحي، انبعاثات غاز الميثان الكلية وقياسها على مساحات واسعة، والتي تعجز عن رصدها الأقمار الصناعية الأخرى، ناهيك عن تحديد مصادر انبعاثات كبيرة في أماكن تستعصي على الأقمار الأخرى. وستمكن البيانات المتأتية من MethaneSAT كلاً من الشركات والجهات التنظيمية من تتبع الانبعاثات، كما ستمكن أصحاب المصلحة من المواطنين والحكومات والمستثمرين من الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي تقريبًا، إلى جانب القدرة المنقطعة النظير على مقارنة النتائج بأهداف والتزامات الانبعاثات.

صرح Fred Krupp، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة (EDF)، قائلاً: "إن الحد من تلوث غاز الميثان الناتج من عمليات الوقود الأحفوري وقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى هو أسرع طريقة لإبطاء معدل الاحترار في إطار سعينا المتواصل لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة". "وللنجاح في هذا المسعى، يلزم الحصول على بيانات شاملة عن هذا التلوث على نطاق عالمي. لذلك فإن الهدف من القمر الصناعي MethaneSAT هو تحويل الرؤية إلى حقيقة واقعة عن طريق تتبع الانبعاثات وصولاً إلى مصدرها."

أعلن Krupp عن MethaneSAT في TED Talk عام 2018 كجزء من TED Audacious Project . وتجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) احتل مكانة رائدة عالميًا في مجال علوم وحلول غاز الميثان لأكثر من عقد من الزمان، مما أسهم في تسليط الضوء على المشكلة، إذ عمد إلى تنظيم سلسلة رائدة من 16 دراسة مستقلة أظهرت أن انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد النفط والغاز الأمريكية كانت أعلى بنسبة 60% مقارنةً بتقديرات وكالة حماية البيئة (EPA) في ذلك الوقت. وقد كان MethaneSAT نتاج مباشرة لهذه الجهود.

صرح Steven Hamburg كبير العلماء في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) ومدير مشروع MethaneSAT، قائلاً: "تتمثل قوة MethaneSAT الخارقة في القدرة على قياس مستويات غاز الميثان بدقة عالية على مساحات واسعة، بما في ذلك مصادر الانتشار الأصغر المسؤولة عن معظم الانبعاثات في العديد من المناطق". "إن تحديد مصدر انبعاث غاز الميثان ومدى تغير معدلاته لهو أمر ضروري للغاية."

يدور القمر الصناعي MethaneSAT حول الأرض 15 مرة يوميًا، وتتمثل مهمته في قياس التغييرات في تركيزات غاز الميثان حتى ثلاثة أجزاء في المليار. إضافةً إلى ذلك، فإن الحساسية العالية مع الدقة العالية ومجال الرؤية الواسع ستمكن MethaneSAT من رسم صورة واضحة المعالم مجسدة للانبعاثات (انظر المزيد من التفاصيل هنا ).

تبشر هذه القدرات الفريدة ببدء عهد جديد في الصناعة قوامه الشفافية المطلقة. وستتوفر بيانات الانبعاثات التفاعلية للجميع مباشرةً من وعلى Google Earth Engine، منصة البيانات الجغرافية المكانية الرائدة التي يستخدمها أكثر من 100,000 خبير ومحلل.

لقد نجحت جهود إطلاق MethaneSAT بفضل دعم الجهات المانحة الداعمة لصندوق الدفاع عن البيئة (EDF) وشراكتنا مع حكومة نيوزيلندا . ومن بين أكبر الجهات المساهمة في مشروع MethaneSAT، مؤسسة Bezos Earth Fund وArnold Ventures وRobertson Foundation وTED Audacious Project.

صرحت الدكتورة Kelly Levin، مدير قسم المعلومات والبيانات وتغيير الأنظمة في Bezos Earth Fund، قائلة: "لقد أغفلنا حقيقة انبعاثات غاز الميثان وكان من الصعب اكتشافها لفترة طويلة للغاية". "ويأتي هنا دور القمر الصناعي MethaneSAT الذي يغير المعادلة، جاعلاً العلوم والبيانات الأساس الذي يتمركز حوله كل شيء. فمن السماء، يمكنه رصد ما تعجز الأقمار الأخرى عن رصده، مما يسهم في مساعدة الجهات الفاعلة الجيدة ومساءلة الجهات الطالحة. وبالنسبة إلى مؤسسة Bezos Earth Fund، فإنها يحدوها بالغ الفخر إزاء مشاركتها في هذه المغامرة."

في ديسمبر، انضم صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) إلى مؤسسة بلومبرج الخيرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وRMI والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها لزيادة مستوى خضوع الشركات والحكومات للمساءلة في ما يتعلق بإدارة غاز الميثان.

صرح Michael R. Bloomberg، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموح المناخ وحلوله ومؤسس Bloomberg LP ومؤسسة بلومبرج الخيرية، قائلاً: "لا يمكن للمرء التحكم في ما يعجز عن قياسه، وهذا الكلام ينطبق تمامًا على عملية خفض انبعاثات غاز الميثان الذي هو أكبر محركات تغير المناخ". "ستساعدنا البيانات المستمدة من القمر الصناعي هذا في قياس انبعاثات غاز الميثان على نحو أفضل واستهداف مصادرها، مما يضفي مزيدًا من الشفافية على أساس المشكلة، ويمنح الشركات والمستثمرين المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الجمهور من مساءلة المسؤولين."

بالإضافة إلى تحديد مصادر الانبعاثات ومعدلاتها لمنطقة معينة، سيعمل MethaneSAT على تيسير سبل مقارنة معدلات فقدان الانبعاثات في مناطق النفط والغاز الرئيسية في كل أنحاء العالم والأداء بمرور الوقت. وستستخدم التحليلات التي أجريت خصوصًا لغرض هذه المهمة في تتبع هذه الانبعاثات وصولاً إلى مصدرها داخل تلك المناطق المستهدفة.

صرح Mark Brownstein، نائب الرئيس الأول في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF)، قسم تحول الطاقة، قائلاً: "لطالما لمسنا قوة البيانات التي تسهم في تأمين ضمانات تنظيمية قوية وممارسات تشغيلية أفضل في الصناعة. فالعلم الجيد هو الذي يرسي الأساس لعملية اتخاذ قرارات أفضل".

في يناير، اقترحت إدارة Biden قواعد لفرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان الزائدة، الأمر الذي سيتطلب الرصد الدقيق لهذه الانبعاثات. وعلى صعيد آخر، يرسم التشريع الأوروبي الذي جرى الاتفاق عليه في نوفمبر منهجًا هادفًا إلى مطالبة مستوردي الغاز ببيانات عملية عن الانبعاثات، في حين أطلقت اليابان وكوريا، وهما من أكبر جهات شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG)، خططًا لبدء طلب بيانات الانبعاثات من الموردين.

سيساعد MethaneSAT في ضمان تحقيق الأهداف وتوضيح مواضع تضاءل عمليات الخفض المطالب بها، في إطار معايير غاز الميثان المدرجة في السياسة الوطنية والاتفاقيات التجارية.

وقعت أكثر من 150 بلدًا على التعهد العالمي للميثان بهدف خفض مستوى انبعاثات غاز الميثان الجماعي بنسبة 30 بالمائة على الأقل عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030. وفي COP 28، عمدت أكثر من 50 شركة إلى الإعلان عن ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز ، مع الالتزام بالقضاء الفعلي على انبعاثات غاز الميثان والحرق الروتيني.

بالإضافة إلى المنظمة الأم "صندوق الدفاع عن البيئة" (EDF)، يتضمن الشركاء في مشروع MethaneSAT، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد ومرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ووكالة الفضاء النيوزيلندية. كما يتضمن فريق البعثة أكثر من 70 خبيرًا من كل أنحاء العالم يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال رحلات الفضاء والاستشعار عن بعد وتحليلات البيانات.

جرى ابتكار القمر الصناعي في كولورادو على يد وحدة أنظمة الفضاء والبعثات التابعة لشركة BAE Systems, Inc.‎ (المعروفة سابقًا باسم Ball Aerospace) وBlue Canyon Technologies.

تعد MethaneSAT, LLC شركة تابعة لصندوق الدفاع عن البيئة، المنظمة الدولية الرائدة غير الربحية، إذ يربط صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) بين العلوم والاقتصاد والقانون والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص بغية التوصل إلى حلول جذرية للمشكلات البيئية الأكثر خطورة. تابعنا على Twitter على @MethaneSAT ، أو تواصل معنا على . حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 مكفولة لشركة MethaneSAT, LLC. كل الحقوق محفوظة.

يبتكر صندوق الدفاع عن البيئة (edf)، إحدى المنظمات الدولية غير الربحية الرائدة في العالم، حلولاً جذرية لأخطر المشكلات البيئية. ولتنفيذ هذه المهمة، يعمل صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) على ربط العلوم والاقتصاد والقانون والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص. هذا، وبفضل أكثر من 3 ملايين عضو ومكتب في الولايات المتحدة والصين والمكسيك وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي، يعمل العلماء وخبراء الاقتصاد والمحامون وخبراء السياسة في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) في 28 بلدًا على تحويل حلولنا إلى أفعال. تواصل معنا على Twitter @EnvDefenseFund.

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