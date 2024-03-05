القمر الصناعي Methanesat يحلق في مداره الآن بعد أن أطلقت Spacex مهمة رائدة لحماية المناخ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بعد الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ اليوم انفصل القمر الصناعي MethaneSAT المستخدم لمراقبة الانبعاثات بنجاح عن SpaceX Transporter-10 التي نقلته إلى الفضاء. لقد تم تصميم القمر الصناعي الرائد للمساعدة في حماية مناخ الأرض عن طريق تسريع وتيرة انخفاض الملوثات المسببة للاحتباس الحراري القوية، مع التركيز أولاً على عمليات النفط والغاز التي تعد مصدرًا رئيسيًا لغاز الميثان.
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سيرصد MethaneSAT ، الذي طورته مؤسسة تابعة لصندوق الدفاع عن البيئة العالمي غير الربحي، انبعاثات غاز الميثان الكلية وقياسها على مساحات واسعة، والتي تعجز عن رصدها الأقمار الصناعية الأخرى، ناهيك عن تحديد مصادر انبعاثات كبيرة في أماكن تستعصي على الأقمار الأخرى. وستمكن البيانات المتأتية من MethaneSAT كلاً من الشركات والجهات التنظيمية من تتبع الانبعاثات، كما ستمكن أصحاب المصلحة من المواطنين والحكومات والمستثمرين من الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي تقريبًا، إلى جانب القدرة المنقطعة النظير على مقارنة النتائج بأهداف والتزامات الانبعاثات.
صرح Fred Krupp، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة (EDF)، قائلاً: "إن الحد من تلوث غاز الميثان الناتج من عمليات الوقود الأحفوري وقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى هو أسرع طريقة لإبطاء معدل الاحترار في إطار سعينا المتواصل لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة". "وللنجاح في هذا المسعى، يلزم الحصول على بيانات شاملة عن هذا التلوث على نطاق عالمي. لذلك فإن الهدف من القمر الصناعي MethaneSAT هو تحويل الرؤية إلى حقيقة واقعة عن طريق تتبع الانبعاثات وصولاً إلى مصدرها."
أعلن Krupp عن MethaneSAT في TED Talk عام 2018 كجزء من TED Audacious Project . وتجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) احتل مكانة رائدة عالميًا في مجال علوم وحلول غاز الميثان لأكثر من عقد من الزمان، مما أسهم في تسليط الضوء على المشكلة، إذ عمد إلى تنظيم سلسلة رائدة من 16 دراسة مستقلة أظهرت أن انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد النفط والغاز الأمريكية كانت أعلى بنسبة 60% مقارنةً بتقديرات وكالة حماية البيئة (EPA) في ذلك الوقت. وقد كان MethaneSAT نتاج مباشرة لهذه الجهود.
صرح Steven Hamburg كبير العلماء في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) ومدير مشروع MethaneSAT، قائلاً: "تتمثل قوة MethaneSAT الخارقة في القدرة على قياس مستويات غاز الميثان بدقة عالية على مساحات واسعة، بما في ذلك مصادر الانتشار الأصغر المسؤولة عن معظم الانبعاثات في العديد من المناطق". "إن تحديد مصدر انبعاث غاز الميثان ومدى تغير معدلاته لهو أمر ضروري للغاية."
يدور القمر الصناعي MethaneSAT حول الأرض 15 مرة يوميًا، وتتمثل مهمته في قياس التغييرات في تركيزات غاز الميثان حتى ثلاثة أجزاء في المليار. إضافةً إلى ذلك، فإن الحساسية العالية مع الدقة العالية ومجال الرؤية الواسع ستمكن MethaneSAT من رسم صورة واضحة المعالم مجسدة للانبعاثات (انظر المزيد من التفاصيل هنا ).
تبشر هذه القدرات الفريدة ببدء عهد جديد في الصناعة قوامه الشفافية المطلقة. وستتوفر بيانات الانبعاثات التفاعلية للجميع مباشرةً من وعلى Google Earth Engine، منصة البيانات الجغرافية المكانية الرائدة التي يستخدمها أكثر من 100,000 خبير ومحلل.
لقد نجحت جهود إطلاق MethaneSAT بفضل دعم الجهات المانحة الداعمة لصندوق الدفاع عن البيئة (EDF) وشراكتنا مع حكومة نيوزيلندا . ومن بين أكبر الجهات المساهمة في مشروع MethaneSAT، مؤسسة Bezos Earth Fund وArnold Ventures وRobertson Foundation وTED Audacious Project.
صرحت الدكتورة Kelly Levin، مدير قسم المعلومات والبيانات وتغيير الأنظمة في Bezos Earth Fund، قائلة: "لقد أغفلنا حقيقة انبعاثات غاز الميثان وكان من الصعب اكتشافها لفترة طويلة للغاية". "ويأتي هنا دور القمر الصناعي MethaneSAT الذي يغير المعادلة، جاعلاً العلوم والبيانات الأساس الذي يتمركز حوله كل شيء. فمن السماء، يمكنه رصد ما تعجز الأقمار الأخرى عن رصده، مما يسهم في مساعدة الجهات الفاعلة الجيدة ومساءلة الجهات الطالحة. وبالنسبة إلى مؤسسة Bezos Earth Fund، فإنها يحدوها بالغ الفخر إزاء مشاركتها في هذه المغامرة."
في ديسمبر، انضم صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) إلى مؤسسة بلومبرج الخيرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وRMI والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها لزيادة مستوى خضوع الشركات والحكومات للمساءلة في ما يتعلق بإدارة غاز الميثان.
صرح Michael R. Bloomberg، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموح المناخ وحلوله ومؤسس Bloomberg LP ومؤسسة بلومبرج الخيرية، قائلاً: "لا يمكن للمرء التحكم في ما يعجز عن قياسه، وهذا الكلام ينطبق تمامًا على عملية خفض انبعاثات غاز الميثان الذي هو أكبر محركات تغير المناخ". "ستساعدنا البيانات المستمدة من القمر الصناعي هذا في قياس انبعاثات غاز الميثان على نحو أفضل واستهداف مصادرها، مما يضفي مزيدًا من الشفافية على أساس المشكلة، ويمنح الشركات والمستثمرين المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الجمهور من مساءلة المسؤولين."
بالإضافة إلى تحديد مصادر الانبعاثات ومعدلاتها لمنطقة معينة، سيعمل MethaneSAT على تيسير سبل مقارنة معدلات فقدان الانبعاثات في مناطق النفط والغاز الرئيسية في كل أنحاء العالم والأداء بمرور الوقت. وستستخدم التحليلات التي أجريت خصوصًا لغرض هذه المهمة في تتبع هذه الانبعاثات وصولاً إلى مصدرها داخل تلك المناطق المستهدفة.
صرح Mark Brownstein، نائب الرئيس الأول في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF)، قسم تحول الطاقة، قائلاً: "لطالما لمسنا قوة البيانات التي تسهم في تأمين ضمانات تنظيمية قوية وممارسات تشغيلية أفضل في الصناعة. فالعلم الجيد هو الذي يرسي الأساس لعملية اتخاذ قرارات أفضل".
في يناير، اقترحت إدارة Biden قواعد لفرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان الزائدة، الأمر الذي سيتطلب الرصد الدقيق لهذه الانبعاثات. وعلى صعيد آخر، يرسم التشريع الأوروبي الذي جرى الاتفاق عليه في نوفمبر منهجًا هادفًا إلى مطالبة مستوردي الغاز ببيانات عملية عن الانبعاثات، في حين أطلقت اليابان وكوريا، وهما من أكبر جهات شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG)، خططًا لبدء طلب بيانات الانبعاثات من الموردين.
سيساعد MethaneSAT في ضمان تحقيق الأهداف وتوضيح مواضع تضاءل عمليات الخفض المطالب بها، في إطار معايير غاز الميثان المدرجة في السياسة الوطنية والاتفاقيات التجارية.
وقعت أكثر من 150 بلدًا على التعهد العالمي للميثان بهدف خفض مستوى انبعاثات غاز الميثان الجماعي بنسبة 30 بالمائة على الأقل عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030. وفي COP 28، عمدت أكثر من 50 شركة إلى الإعلان عن ميثاق إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز ، مع الالتزام بالقضاء الفعلي على انبعاثات غاز الميثان والحرق الروتيني.
بالإضافة إلى المنظمة الأم "صندوق الدفاع عن البيئة" (EDF)، يتضمن الشركاء في مشروع MethaneSAT، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد ومرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ووكالة الفضاء النيوزيلندية. كما يتضمن فريق البعثة أكثر من 70 خبيرًا من كل أنحاء العالم يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال رحلات الفضاء والاستشعار عن بعد وتحليلات البيانات.
جرى ابتكار القمر الصناعي في كولورادو على يد وحدة أنظمة الفضاء والبعثات التابعة لشركة BAE Systems, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Ball Aerospace) وBlue Canyon Technologies.
تعد MethaneSAT, LLC شركة تابعة لصندوق الدفاع عن البيئة، المنظمة الدولية الرائدة غير الربحية، إذ يربط صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) بين العلوم والاقتصاد والقانون والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص بغية التوصل إلى حلول جذرية للمشكلات البيئية الأكثر خطورة. تابعنا على Twitter على @MethaneSAT ، أو تواصل معنا على . حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 مكفولة لشركة MethaneSAT, LLC. كل الحقوق محفوظة.
يبتكر صندوق الدفاع عن البيئة (edf)، إحدى المنظمات الدولية غير الربحية الرائدة في العالم، حلولاً جذرية لأخطر المشكلات البيئية. ولتنفيذ هذه المهمة، يعمل صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) على ربط العلوم والاقتصاد والقانون والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص. هذا، وبفضل أكثر من 3 ملايين عضو ومكتب في الولايات المتحدة والصين والمكسيك وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي، يعمل العلماء وخبراء الاقتصاد والمحامون وخبراء السياسة في صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) في 28 بلدًا على تحويل حلولنا إلى أفعال. تواصل معنا على Twitter @EnvDefenseFund.
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