ختام دورة المدخلي العلمية بجازان

(MENAFN
- Al Watan) بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أُختتمت دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي العلمية بنسختها التاسعة، والتي أقيمت في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
الدورة التي استمرت 5 أيام ركزت على تدريس علوم الفقه والتوحيد والحديث والتفسير، وكذلك تسليط الضوء على أحكام الصيام والقيام، تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
شارك في تدريس هذه العلوم 5 دعاة رسميين ومتعاونين، وحضرها 354 دارسًا ودارسة من داخل المملكة وخارجها، كما استمع للدورات عبر البث المباشر 1155 دارسًا ودارسة من أكثر من 15 دولة حول العالم.
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