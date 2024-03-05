Tuesday, 05 March 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام دورة المدخلي العلمية بجازان

3/5/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أُختتمت دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي العلمية بنسختها التاسعة، والتي أقيمت في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
الدورة التي استمرت 5 أيام ركزت على تدريس علوم الفقه والتوحيد والحديث والتفسير، وكذلك تسليط الضوء على أحكام الصيام والقيام، تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
شارك في تدريس هذه العلوم 5 دعاة رسميين ومتعاونين، وحضرها 354 دارسًا ودارسة من داخل المملكة وخارجها، كما استمع للدورات عبر البث المباشر 1155 دارسًا ودارسة من أكثر من 15 دولة حول العالم.

MENAFN05032024000089011017ID1107938668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث