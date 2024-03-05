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الحبحب من مزارع الصلب إلى دول الخليج

3/5/2024 2:31:57 PM

(MENAFN- Al Watan) تتميز منطقة جازان بخصوبة أراضيها الزراعية المتنوعة المحاصيل، وتأتي الزراعة البعلية كزراعة الحبحب كأحد أهم المحاصيل التي تنتجها 250 مزرعة بمزارع الصلب بمركز العالية في محافظة بيش، والتي باتت تصدرها إلى مناطق المملكة ومنها وإلى دول الخليج.
انتشار زراعة الحبحب
((الوطن)) التقت عددا من أشهر مزارعي الحبحب في المهرجان الأول للحبحب بمحافظة بيش، وقال المزارع حسن الصم: إن مزارع الصلب اشتهرت بإنتاج الحبحب ذي الحجم الكبير والطعم الحلو المميز بشكل واسع بحيث تنتشر في أكثر من 250 مزرعة في الصلب هذا الموسم، وبين أن زراعة الحبحب كانت قديمًا تعتمد على الأمطار والسيول فقط أما اليوم فالاعتماد كبير على الآبار الارتوازية، ولهذا تجدها لا ترتبط وتتقيد بوقت ومعها انتشرت زراعة الحبحب.
الشتوية والصيفية
أشار الصم إلى أن للحبحب طريقتين للزراعة فالبداية تحرث الأرض وتسقى مرتان وتنظف من الحشائش والأشجار ثم تعاد الكرة وتحرث الأرض أي تترك فترة لكي تحفظ المياه راوية داخلها إلى أن يأتي موسم زراعة الحبحب، ومن بعد ذلك تتم الزراعة وتكون فترة ومدة إنتاجه ثلاثة أشهر والحبحب يزرع في أماكن ارتوازية وطينية، ونحن في العالية تكون الزراعة عندنا على مدار العام؛ الشتوية والصيفية، وأذكر افتتاح أول بئر ارتوازية عندنا في القرية كان لأحد أقاربي يدعى موسى الصم، ثم أتيت من بعده وكذلك عدد من الجيران وتواصلت من مزرعة إلى أخرى، وهذا ما شجعنا على استمرار الزراعة بشكل عام.
الزراعة البعلية
ذكر المزارع حسن محاصي أنه معلم متقاعد واتجه إلى الزراعة وبالأخص الزراعة البعلية من الحبحب، ولأنني في قرية العالية بمحافظة بيش التي تشتهر بخصوبة أراضيها، وقال: استفدنا من زراعة الحبحب من حيث الإنتاج الوفير، وكذلك فإن المنطقة تمثلت في العديد من المهرجانات في الرياض والمدينة وغيرها، وكذلك شاركنا في الكثير من الورش وآخرها ورشة نفذها العديد من الخبراء الزراعيين من دولة الأردن ومرشد زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي قال وقتها عندنا في المملكة تتنافس ثلاثة أماكن في زراعة الحبحب ساجر والدواسر وبيش، وبعدما نزل إلى المزرعة وشاهد أحجام الحبحب أكد لنا وأعلنها للجميع أن بيش الأولى في إنتاج الحبحب على مستوى المملكة، وبين أن جميع مزارع العالية ذات إنتاج وفير للكثير من الفواكه والخضروات وهذا ما يميزها طوال العام.

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