التشديد على سرعة إنجاز ممشى الدرب القديم

(MENAFN
- Al Watan) وقف رئيس بلدية محافظة الدرب، المهندس أحمد الأحوس، على مشروع ممشى الدرب القديم، والتقى بالمقاول والمهندسين والعاملين، واستمع منهم لآخر الأعمال ونسبة الإنجاز وما تبقى من مراحل أخيرة.
وأكد الأحوس، على سرعة إنجاز العمل في الوقت المحدد، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجميع لخدمة الأهالي، وتشجيعًا منهم على المشي؛ ولأن هذا الممشى سوف يخدم شريحة كبيرة من المجتمع لتوسطه عدد من الأحياء القريبة.
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