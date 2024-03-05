Tuesday, 05 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التشديد على سرعة إنجاز ممشى الدرب القديم

3/5/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف رئيس بلدية محافظة الدرب، المهندس أحمد الأحوس، على مشروع ممشى الدرب القديم، والتقى بالمقاول والمهندسين والعاملين، واستمع منهم لآخر الأعمال ونسبة الإنجاز وما تبقى من مراحل أخيرة.
وأكد الأحوس، على سرعة إنجاز العمل في الوقت المحدد، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجميع لخدمة الأهالي، وتشجيعًا منهم على المشي؛ ولأن هذا الممشى سوف يخدم شريحة كبيرة من المجتمع لتوسطه عدد من الأحياء القريبة.

MENAFN05032024000089011017ID1107938666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث