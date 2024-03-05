زين كلينيك.. ثمرة شراكة إستراتيجية بين زين السعودية ومنصة الطبي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع منصة "الطبي"، التي تقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد عبر مكالمة فيديو صوتية مباشرة أو محادثة نصية مع الأطباء المعتمدين. وبموجب هذه الشراكة سيتم إطلاق "زين كلينيك" عبر تطبيق "زين السعودية" لتقديم مفهومٍ جديد للاستشارة الطبية عن بُعد، ولتكون "زين السعودية" بذلك أول مشغل اتصالات يُطلق خدمات طبية عن بُعد عبر تطبيقها في المملكة. وجاء هذا الإعلان خلال الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024"، والذي تشارك فيه "زين السعودية" كراعٍ إستراتيجي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار إستراتيجية "زين السعودية" والتزامها في تنويع خدماتها والاستفادة من الدخول في قطاعاتٍ وصناعات جديدة، وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها في السوق السعودية تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية. لتوفير خدمات عميل متكاملة ورقمية حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240305_150647_619-->
MENAFN05032024000089011017ID1107938665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.