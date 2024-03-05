Tuesday, 05 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين كلينيك.. ثمرة شراكة إستراتيجية بين زين السعودية ومنصة الطبي

3/5/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع منصة "الطبي"، التي تقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد عبر مكالمة فيديو صوتية مباشرة أو محادثة نصية مع الأطباء المعتمدين. وبموجب هذه الشراكة سيتم إطلاق "زين كلينيك" عبر تطبيق "زين السعودية" لتقديم مفهومٍ جديد للاستشارة الطبية عن بُعد، ولتكون "زين السعودية" بذلك أول مشغل اتصالات يُطلق خدمات طبية عن بُعد عبر تطبيقها في المملكة. وجاء هذا الإعلان خلال الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024"، والذي تشارك فيه "زين السعودية" كراعٍ إستراتيجي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار إستراتيجية "زين السعودية" والتزامها في تنويع خدماتها والاستفادة من الدخول في قطاعاتٍ وصناعات جديدة، وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها في السوق السعودية تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية. لتوفير خدمات عميل متكاملة ورقمية حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240305_150647_619-->

MENAFN05032024000089011017ID1107938665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث