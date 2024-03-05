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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 35 نقطة

3/5/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 35 نقطة عند مستوى 12470 نقطة وبتداولات بلغت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 164 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأميانتيت، وصدر، وأنابيب السعودية، والخريف الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، وأفالون فارما، وتشب، وسابتكو، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.
فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، وزين السعودية، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، وسيرا، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.65 نقطة، ليقفل عند مستوى 26435.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN05032024000089011017ID1107938664

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