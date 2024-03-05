مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 35 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 35 نقطة عند مستوى 12470 نقطة وبتداولات بلغت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 164 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأميانتيت، وصدر، وأنابيب السعودية، والخريف الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، وأفالون فارما، وتشب، وسابتكو، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.
فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، وزين السعودية، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، وسيرا، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.65 نقطة، ليقفل عند مستوى 26435.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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