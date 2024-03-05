إطلاق عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندا تنفيذيا

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا، بحضور وكيل الشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي.
يذكر أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، وجّه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعددًا من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
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