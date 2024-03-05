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إطلاق عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندا تنفيذيا

3/5/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا، بحضور وكيل الشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي.
يذكر أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، وجّه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعددًا من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

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