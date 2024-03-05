توطين وتمكين للكوادر الوطنية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، وعددا من قيادات الوزارة والصندوق.
واطلع أمير الباحة، خلال الاستقبال، على جهود الوزارة ومنظومة الموارد البشرية في التوطين وتمكين الكوادر الوطنية. كما استعرض التقرير السنوي للصندوق، وما تضمنه من نتائج وإنجازات، وأبرز ما تحقق في المنطقة من برامج تدريب وتأهيل وتمكين وتوظيف، استفاد منها أبناء وبنات المنطقة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أمير الباحة ضرورة الاستفادة من الميز التنافسية التي تحظى بها المنطقة، ولا سيما على صعيد القطاع السياحي، في ظل توجه القيادة نحو تطوير وتنمية السياحة، واستقطاب السائحين من داخل وخارج المملكة، مشددا على أهمية توحيد الجهود بين كل القطاعات دون استثناء، للدفع بعملية التوطين، ورفد الاقتصاد المحلي بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة.
إلى ذلك، وبرعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود، دشّن وكيل إمارة المنطقة، الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أعمال ملتقى ((لقاءات الباحة 2024))، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية بمقر جامعة الباحة، بحضور معالي رئيس جامعة الباحة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من أصحاب الفضيلة والمهتمين والمختصين بسوق العمل.
وتجول الحضور في المعرض المصاحب لأعمال وفعاليات وأنشطة الملتقى، مطلعين على برامج وممكنات الدعم والتحفيز الموجهة للكوادر الوطنية ومنشآت القطاع الخاص. كما شاهد الجميع عرضا مرئيا يحكي رحلة ((لقاءات))، وأهدافه في تنمية رأس المال البشري، ودوره في تعزيز التوطين والعلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، وما تضمنه من جلسات حوارية وورش عمل وخدمات إرشاد وتمكين موجهة للكوادر الوطنية من الجنسين.
وقال أمير منطقة الباحة بهذه المناسبة: ((المواطنون في منطقة الباحة هم محل اهتمام القيادة، ونسعى لتحقيق طموحاتهم ومتطلباتهم، وعلينا الالتزام بالقيم التي تعزز معنى العمل الإداري، ونستلهم رؤى قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها)).
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