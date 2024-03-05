Tuesday, 05 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توطين وتمكين للكوادر الوطنية

3/5/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، وعددا من قيادات الوزارة والصندوق.
واطلع أمير الباحة، خلال الاستقبال، على جهود الوزارة ومنظومة الموارد البشرية في التوطين وتمكين الكوادر الوطنية. كما استعرض التقرير السنوي للصندوق، وما تضمنه من نتائج وإنجازات، وأبرز ما تحقق في المنطقة من برامج تدريب وتأهيل وتمكين وتوظيف، استفاد منها أبناء وبنات المنطقة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أمير الباحة ضرورة الاستفادة من الميز التنافسية التي تحظى بها المنطقة، ولا سيما على صعيد القطاع السياحي، في ظل توجه القيادة نحو تطوير وتنمية السياحة، واستقطاب السائحين من داخل وخارج المملكة، مشددا على أهمية توحيد الجهود بين كل القطاعات دون استثناء، للدفع بعملية التوطين، ورفد الاقتصاد المحلي بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة.
إلى ذلك، وبرعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود، دشّن وكيل إمارة المنطقة، الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أعمال ملتقى ((لقاءات الباحة 2024))، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية بمقر جامعة الباحة، بحضور معالي رئيس جامعة الباحة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من أصحاب الفضيلة والمهتمين والمختصين بسوق العمل.
وتجول الحضور في المعرض المصاحب لأعمال وفعاليات وأنشطة الملتقى، مطلعين على برامج وممكنات الدعم والتحفيز الموجهة للكوادر الوطنية ومنشآت القطاع الخاص. كما شاهد الجميع عرضا مرئيا يحكي رحلة ((لقاءات))، وأهدافه في تنمية رأس المال البشري، ودوره في تعزيز التوطين والعلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، وما تضمنه من جلسات حوارية وورش عمل وخدمات إرشاد وتمكين موجهة للكوادر الوطنية من الجنسين.
وقال أمير منطقة الباحة بهذه المناسبة: ((المواطنون في منطقة الباحة هم محل اهتمام القيادة، ونسعى لتحقيق طموحاتهم ومتطلباتهم، وعلينا الالتزام بالقيم التي تعزز معنى العمل الإداري، ونستلهم رؤى قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها)).

MENAFN05032024000089011017ID1107938660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث