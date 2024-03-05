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تكريم 30 خطاطا لكتابة المصحف بالمسابقة الدولية

3/5/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أختتمت، أول أمس، المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف بتكريم 30 خطاطًا شاركوا في كتابة مصحف من 12 دولة؛ وذلك بعد التصفيات النهائية للخطاطين للمشاركة بالمسابقة الدولية، والتي تقدم لها أكثر من 500 خطاط، وانتهت التصفيات الأولية إلى 100 مشارك، ثم رست على 30 خطاطًا من السعودية، والعراق، ومصر، والأردن، وليبيا، وتركيا، واليمن، وإندونسيا، وماليزيا، والجزائر؛ لإنجاز مصحف يتم مراجعته وطباعته من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.
وتأتي هذه المسابقة الدوليَّة لكتابة المصحف الشَّريف ضمن سلسلة الأنشطة العلمية للمجمَّع وسيرته الحافلة بالإنجازات؛ تحقيقًا لرسالته النَّبيلة وأهدافه السَّامية، توفيقًا من الله، وإنعامًا منه وفضلاً.
وذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن حكومة المملكة تولي كتاب الله عناية خاصة منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى يومنا هذا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معرضًا وورش عمل على هامش ختام المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف.
ويشتمل المعرض على عدة أجنحة لإبراز أعمال الخـطاطين المشاركين في المسابقة، وعرض أبرز أعمالهم خلال هذه المسابقة، ولوحات فنية خطية تبرز جمال الخط العربي، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومخطوطاته النادرة، والمواد الأولية والأدوات المستخدمة في إنتاج الإصدارات، وغيرها من المعروضات.

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