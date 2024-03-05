Tuesday, 05 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


28 فريقا بمونديال الدرب الرمضاني

3/5/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) سحبت قرعة بطولة مونديال الدرب الرمضانية، بحضور شيخ شمل قبائل الدرب أحمد هادي الشعبي، ورجل الأعمال أحمد الراقدي، وعدد من الرياضيين القدامى وممثلي الفرق المشاركة من رؤساء ومدربين، وذلك في بهو فندق الراقدي.
وأوضح المشرف العام على المونديال، إبراهيم دلح العمدة، لـ((الوطن)) أن مونديال الدرب الرمضانية امتداد لبطولات السهم الرمضانية لأكثر من 40 عامُا، التي تحظى دائمًا بالحضور والصخب الجماهيري، وجميع الفرق تسعى للمشاركة فيها من جازان وعسير والساحل، وفي هذا العام سوف يشارك فيها 28 فريقًا من الدرب وخارجها، توزعت على 7 مجموعات وستنتطلق الخميس القادم بمباراة افتتاحية.
كما أن الحكام ضمن لجنة محافظة الدرب، وكذلك المعلقون ضمن لجنة معلقين الدرب. وبين أن رئيس اللجنة المنظمة، هلال أبوطالب، والتنظيم من قبل بلدية محافظة الدرب، وإشراف رابطة الهواة بجازان -وبإذن الله تعالى- سيكون مونديالا استثنائيًا، ونحن نعيش حراكًا رياضيًا رمضانيًا على مستوى المنطقة، وسوف تكون لنا بصمة كما هي العادة في كل عام.
وأشار العمدة إلى أن البلدية قامت بأعمال صيانة، وإعادة تأهيل للملعب الذي ستقام عليه البطولة وإزالة الشبك القديم وإعادة شبك جديد وبطريقة مختلفة، وفرش أرضية الملعب من جديد وإنارة جديدة، مؤكدًا أنه ستكون هناك جوائز ليلية للجماهير الحاضرة للملعب، وكما قلناها سابقًا، مونديال استثنائي بحلة وأفكار جديدة.

MENAFN05032024000089011017ID1107938658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث