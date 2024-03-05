28 فريقا بمونديال الدرب الرمضاني

(MENAFN
- Al Watan) سحبت قرعة بطولة مونديال الدرب الرمضانية، بحضور شيخ شمل قبائل الدرب أحمد هادي الشعبي، ورجل الأعمال أحمد الراقدي، وعدد من الرياضيين القدامى وممثلي الفرق المشاركة من رؤساء ومدربين، وذلك في بهو فندق الراقدي.
وأوضح المشرف العام على المونديال، إبراهيم دلح العمدة، لـ((الوطن)) أن مونديال الدرب الرمضانية امتداد لبطولات السهم الرمضانية لأكثر من 40 عامُا، التي تحظى دائمًا بالحضور والصخب الجماهيري، وجميع الفرق تسعى للمشاركة فيها من جازان وعسير والساحل، وفي هذا العام سوف يشارك فيها 28 فريقًا من الدرب وخارجها، توزعت على 7 مجموعات وستنتطلق الخميس القادم بمباراة افتتاحية.
كما أن الحكام ضمن لجنة محافظة الدرب، وكذلك المعلقون ضمن لجنة معلقين الدرب. وبين أن رئيس اللجنة المنظمة، هلال أبوطالب، والتنظيم من قبل بلدية محافظة الدرب، وإشراف رابطة الهواة بجازان -وبإذن الله تعالى- سيكون مونديالا استثنائيًا، ونحن نعيش حراكًا رياضيًا رمضانيًا على مستوى المنطقة، وسوف تكون لنا بصمة كما هي العادة في كل عام.
وأشار العمدة إلى أن البلدية قامت بأعمال صيانة، وإعادة تأهيل للملعب الذي ستقام عليه البطولة وإزالة الشبك القديم وإعادة شبك جديد وبطريقة مختلفة، وفرش أرضية الملعب من جديد وإنارة جديدة، مؤكدًا أنه ستكون هناك جوائز ليلية للجماهير الحاضرة للملعب، وكما قلناها سابقًا، مونديال استثنائي بحلة وأفكار جديدة.
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