محافظ جدة يتفقد الاستعدادات للفورمولا1

(MENAFN
- Al Watan) تفقد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي غرفة العمليات المشتركة والعيادة الطبية، الخاصة بإدارة عمليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، بحضور رئيس لاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.
واطلع على غرفة التحكم المسؤولة عن إدارة العمليات المشتركة واستمع لشرح عن آلية العمل فيها، كما تفقد العيادة الطبية التي تحتوي على كافة الأجهزة الطبية ومهبط لطائرات الهليوكوبتر في حالة الإخلاء الطبي كما استمع لشرح عن خطة التمركز للإسعافات.
يذكر أن حلبة كورنيش جدة تستضيف السباق للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من مارس الجاري.
وتعد أطول حلبة ((فورمولا1)) في الروزنامة الحالية حيث تتألف من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلو مترا، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 ((دي آر أس)) خلال السباق، ليتيح كثيرا من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم/ ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا1، في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.
MENAFN05032024000089011017ID1107938657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.