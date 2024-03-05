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محافظ جدة يتفقد الاستعدادات للفورمولا1

3/5/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي غرفة العمليات المشتركة والعيادة الطبية، الخاصة بإدارة عمليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، بحضور رئيس لاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.
واطلع على غرفة التحكم المسؤولة عن إدارة العمليات المشتركة واستمع لشرح عن آلية العمل فيها، كما تفقد العيادة الطبية التي تحتوي على كافة الأجهزة الطبية ومهبط لطائرات الهليوكوبتر في حالة الإخلاء الطبي كما استمع لشرح عن خطة التمركز للإسعافات.
يذكر أن حلبة كورنيش جدة تستضيف السباق للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من مارس الجاري.
وتعد أطول حلبة ((فورمولا1)) في الروزنامة الحالية حيث تتألف من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلو مترا، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 ((دي آر أس)) خلال السباق، ليتيح كثيرا من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم/ ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا1، في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.

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