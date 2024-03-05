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وصول الطائرة السعودية الـ 12 إلى بولندا لإغاثة الشعب الأوكراني

3/5/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت اليوم مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني, وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طناً.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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