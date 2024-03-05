وزير الخارجية السوداني يتحدث عن تحرير كامل للخرطوم

(MENAFN
- Al Watan) أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي أن العملية العسكرية لتحرير الخرطوم بالكامل من أيدي المتمردين (قوات الدعم السريع) ستبدأ "قريبا" .
وقال الصادق علي في تصريح: "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا .. أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين. نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم - فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا ".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019، قبل مشاركتهما في انقلاب بعد ذلك بعامين.
ودمر الصراع أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.
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