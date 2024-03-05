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وزير الخارجية السوداني يتحدث عن تحرير كامل للخرطوم

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي أن العملية العسكرية لتحرير الخرطوم بالكامل من أيدي المتمردين (قوات الدعم السريع) ستبدأ "قريبا" .
وقال الصادق علي في تصريح: "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا .. أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين. نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم - فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا ".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019، قبل مشاركتهما في انقلاب بعد ذلك بعامين.
ودمر الصراع أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.

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