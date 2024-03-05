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إقبال للمتسوقين قبل رمضان

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الأسواق التجارية في منطقة الجوف إقبال المتسوقين على شراء المستلزمات الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك من أسواق التموين الغذائي وأسواق الجملة والمراكز التجارية المتخصصة في التمور والدقيق.
وأسهمت وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية بالجوف بعد إصدار تراخيص التخفيضات من قِبل وزارة التجارة في زيادة نسبة إقبال العملاء على الأسواق، إذ يكثر الطلب في هذا التوقيت من كل عام على المواد الغذائية التي تعد مكونا رئيسيا في موائد شهر رمضان المبارك، ومنها الطحين واللحوم والمخبوزات والحبوب مثل الجريش والقهوة والتمور، بالإضافة لقائمة من المشروبات الباردة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف، سامي الرويلي، أن الفرق الرقابية باشرت مهامها الميدانية بالتفتيش على الأسواق الغذائية وأسواق النفع العام بمنطقة الجوف، حيث بلغ عدد الزيارات ما يزيد على 80 زيارة يوميا، لمراقبة وفرة المخزون، وتطبيق الاشتراطات اللازمة.

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