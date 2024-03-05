إقبال للمتسوقين قبل رمضان

(MENAFN
- Al Watan) تشهد الأسواق التجارية في منطقة الجوف إقبال المتسوقين على شراء المستلزمات الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك من أسواق التموين الغذائي وأسواق الجملة والمراكز التجارية المتخصصة في التمور والدقيق.
وأسهمت وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية بالجوف بعد إصدار تراخيص التخفيضات من قِبل وزارة التجارة في زيادة نسبة إقبال العملاء على الأسواق، إذ يكثر الطلب في هذا التوقيت من كل عام على المواد الغذائية التي تعد مكونا رئيسيا في موائد شهر رمضان المبارك، ومنها الطحين واللحوم والمخبوزات والحبوب مثل الجريش والقهوة والتمور، بالإضافة لقائمة من المشروبات الباردة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف، سامي الرويلي، أن الفرق الرقابية باشرت مهامها الميدانية بالتفتيش على الأسواق الغذائية وأسواق النفع العام بمنطقة الجوف، حيث بلغ عدد الزيارات ما يزيد على 80 زيارة يوميا، لمراقبة وفرة المخزون، وتطبيق الاشتراطات اللازمة.
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