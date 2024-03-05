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خلال مشاركتها في ليب 2024..مايكروسوفت تستعرض أحدث ابتكارات السحابة والذكاء الاصطناعي

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك مايكروسوفت كشريك استراتيجي في النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر ليب، حيث تستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية وتبرز الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم الأفراد والمؤسسات عبر جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤى المستقبل. يجمع هذا الحدث التقني العالمي، الذي انطلق في 4 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 1800 جهة عارضة و 600 شركة ناشئة و 800 متحدث لمناقشة تأثير أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية على حياتنا وأعمالنا.
تتميّز مشاركة مايكروسوفت هذا العام والتي تتخذ لها شعار "توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل المستقبل"، ويضم جناحها أكثر من 30 شركة من شركائها الإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على حلول مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي و أزور للذكاء الاصطناعي وأزور أوبن إيه آي والدور الهام الذي تلعبه في تمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها من تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات أعمالها وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع ودعم جهود التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
وخلال فعاليات ليب 2024، يستضيف جناح مايكروسوفت عدد من الخبراء لاستعراض القدرات المتقدمة لتجارب المساعد الافتراصي مايكروسوفت كوبلوت (Microsoft Copilot)، والذي تعتبره الرفيق اليومي المدعّم بالذكاء الاصطناعي، ودوره المحوري في رفع الإنتاجية وتحفيز الابتكار للمستخدمين من القوى العاملة في العصر الرقمي. وتستعرض الشركة تجارب المساعد الافتراصي الجديد لحزمة "مايكروسوفت 365′′ التي تضم مجموعة حلول مايكروسوفت الأكثر استخداما مثل برنامج "وورد" (Word) و "إكسل" (Excel) و "باور بوينت" (PowerPoint) و"أوتلوك" (Outlook)، حيث تساهم هذه التجارب المستخدمين على إتمام المهام المتكررة والروتينية مما يعطيهم – بغض النظر عن طبيعة عملهم - فرصة التركيز على الابتكار في أعمالهم. وبحسب استطلاع لمستخدمي المساعد الافتراضي Copilot قال 70٪ أنهم حققوا إنتاجية أكثر، بينما وجد 68٪ أن copilot ساعدهم في تحسين جودة عملهم.
وفي كلمة ألقاها خلال لقائه مع ممثلي الصحافة في جناح الشركة، صرّح تركي باضريس، رئيس مايكروسوفت العربية، أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يدفع بالمملكة والعالم إلى حقبة جديدة من التحول الرقمي. وأوضح قائلا "نحن في مايكروسوفت ندرك الإمكانات الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال ودفع الابتكار. ونجد في معرض ومؤتمر ليب 2024 المنصة المناسبة للتواصل مع عملائنا وشركائنا والخبراء في مجال تقنية المعلومات والمبتكرين في المملكة العربية السعودية، وعرض الإمكانيات المذهلة لهذه الابتكارات في تمكينهم جميعًا من تحقيق أهدافهم." وفي الختام أكّد باضريس إلتزام الشركة بتمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مسؤول لتسريع رحلة التحول الرقمي وخلق مستقبل أكثر إشراقا للجميع.
وتأتي مشاركة مايكروسوفت في معرض ومؤتمر ليب 2024 استكمالا لنجاح مشاركتها العام الماضي حين أعلنت عن خططها للاستثمار في إنشاء منطقة مراكز بيانات سحابية في المملكة. وتعمل مايكروسوفت من خلال استثماراتها التي تشمل مراكز مايكروسوفت للبيانات السحابية إضافة إلى الشراكات والمبادرات الاستراتيجية، على إنشاء منظومة تكنولوجية مزدهرة وحيوية تساعد في تعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار.
وخلال العام الماضي، أحرزت الشركة تقدما كبيرا في سير هذا المشروع، حيث عملت على تعزيز شراكتها مع الحكومة السعودية الممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وإطلاق مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في المملكة. كما أعربت العديد من المؤسسات من جميع القطاعات عن اهتمامها بالاستفادة من مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية لتسريع رحلات التحول الرقمي وتحفيز الابتكار. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة ستساهم بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تتوقع التقارير أن تحقق مايكروسوفت وشركاؤها وعملاؤها الذين يستخدمون السحابة معاً نحو 24 مليار دولار من الإيرادات الجديدة فوق مستوى 2022 على مدار السنوات الأربع المقبلة.
الجدير بالذكر أن جناح مايكروسوفت الكائن في القاعة رقم (1) سيضم منطقة النماذج التجريبية لكبار الشخصيات للتعرّف على مجموعة حلول مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أجهزة Surface وتجارب مركز مايكروسوفت التكنولوجي (Mini notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240305_220929_257-->

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