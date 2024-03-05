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المحكمة العليا تمنع مؤقتا اعتقال المهاجرين

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه خطط تكساس لاعتقال المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وأمرهم بمغادرة البلاد إلى المحكمة العليا في مواجهة قانونية حول سلطة الحكومة الفيدرالية على الهجرة.
حيث علق القاضي صامويل أليتو، قانون تكساس الجديد الذي سيمح لشرطة باعتقال المهاجرين للأسبوع المقبل على الأقل في أمر أصدره بينما تنظر المحكمة العليا في ما وصفه المعارضون بالمحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل الولاية لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا قبل أكثر من عقد من الزمن.
وكان من المقرر أن يدخل القانون، المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 4، حيز التنفيذ يوم السبت، ولكن أمر أليتو بتأجيل ذلك التاريخ حتى 13 مارس، وجاء بعد ساعات فقط من طلب وزارة العدل من المحكمة العليا التدخل.
الإجراءات التصعيدية
ووقع الحاكم الجمهوري جريج أبوت على القانون في ديسمبر كجزء من سلسلة من الإجراءات التصعيدية على الحدود التي اختبرت حدود المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الدولة لمنع المهاجرين من دخول البلاد.
وسيسمح القانون لضباط الدولة باعتقال الأشخاص المشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. ويمكن للأشخاص الذين يتم القبض عليهم بعد ذلك الموافقة على أمر قاض في تكساس بمغادرة البلاد أو مواجهة تهمة جنحة لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. والمهاجرون الذين لا يغادرون بعد أن أمروا بذلك قد يتم القبض عليهم مرة أخرى واتهامهم بارتكاب جناية أكثر خطورة.

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