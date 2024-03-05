أوكرانيا تكافح لردع روسيا بمسيرات بحرية عالية التقنية

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت كل من أوكرانيا وروسيا على التضليل كسمة من سمات القتال الذي اندلع في فبراير 2022، لذا أعلنت أوكرانيا أنها أغرقت سفينة حربية روسية أخرى في البحر الأسود باستخدام طائرات بدون طيار عالية التقنية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية استهداف أهداف عميقة خلف خط المواجهة للحرب. ولم تؤكد السلطات الروسية هذا الادعاء، ولم يتسن التحقق على الفور من الادعاء الأوكراني بشكل مستقل.
وتكافح القوات الأوكرانية لإبقاء الجيش الروسي، الأفضل تسليحا، في مأزق ببعض النقاط على طول خط الجبهة، البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا)، لكنها تستهدف أيضا أهدافا بعيدة عن ساحة المعركة.
سفينة كبيرة
وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن وحدة عمليات خاصة دمرت سفينة الدورية الكبيرة ((سيرغي كوتوف)) خلال الليل مع سفن غير مأهولة من طراز Magura V5 التي تم تصميمها وتصنيعها في أوكرانيا، ومحملة بالمتفجرات.
ويقال إن سفينة الدورية، التي قالت أوكرانيا إنها أصيبت بالقرب من مضيق كيرتش، يمكنها حمل صواريخ كروز ونحو 60 من أفراد الطاقم.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع ((X)) مقطع فيديو لما قالت إنه الهجوم الليلي على ((سيرغي كوتوف)).
وأوضحت شركة الأمن الخاصة ((أمبري)) أن الهجوم وقع في ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، وأنها شاهدت لقطات التقطها أحد أفراد الطاقم على متن سفينة تجارية في الميناء، تظهر ((سيرغي كوتوف)) وهو تطلق النار على الطائرات بدون طيار.
وذكرت ((أمبري)) أن السفينة أصيبت مرتين على الأقل، وأدت الضربة الثانية إلى انفجار كبير.
ضربات سابقة
وفي الشهر الماضي، زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفنا حربية روسية مرتين باستخدام طائرات بدون طيار. وفي الأول من فبراير، ادعت أنها أغرقت الطراد الروسي ((إيفانوفيتس)) المسلح بالصواريخ. وفي 14 فبراير، قالت إنها دمرت سفينة الإنزال ((قيصر كونيكوف)). بينما لم يؤكد المسؤولون الروس هذه المزاعم.
ويقول مسؤولون في كييف إن نحو 20 % من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا تنطلق من البحر الأسود، وإن ضرب السفن الروسية هناك أمر محرج
هجمات أوكرانية على الأسطول الروسي:
2022
غرقت السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي، طراد الصواريخ الموجهة ((موسكفا))، بعد أن لحقت بها أضرار جسيمة في هجوم صاروخي.
2024
زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفنا حربية روسية مرتين باستخدام طائرات بدون طيار 1 فبراير، ادعت أنها أغرقت الطراد الروسي ((إيفانوفيتس)) المسلح بالصواريخ
14 فبراير، قالت إنها دمرت سفينة الإنزال ((قيصر كونيكوف))
5 مارس، قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن وحدة عمليات خاصة دمرت سفينة الدورية الكبيرة ((سيرغي كوتوف)) مع سفن غير مأهولة من طراز Magura V5 التي تم تصميمها وتصنيعها في أوكرانيا ومحملة بالمتفجرات
MENAFN05032024000089011017ID1107938650