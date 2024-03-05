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أوكرانيا تكافح لردع روسيا بمسيرات بحرية عالية التقنية

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت كل من أوكرانيا وروسيا على التضليل كسمة من سمات القتال الذي اندلع في فبراير 2022، لذا أعلنت أوكرانيا أنها أغرقت سفينة حربية روسية أخرى في البحر الأسود باستخدام طائرات بدون طيار عالية التقنية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية استهداف أهداف عميقة خلف خط المواجهة للحرب. ولم تؤكد السلطات الروسية هذا الادعاء، ولم يتسن التحقق على الفور من الادعاء الأوكراني بشكل مستقل.
وتكافح القوات الأوكرانية لإبقاء الجيش الروسي، الأفضل تسليحا، في مأزق ببعض النقاط على طول خط الجبهة، البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا)، لكنها تستهدف أيضا أهدافا بعيدة عن ساحة المعركة.
سفينة كبيرة
وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن وحدة عمليات خاصة دمرت سفينة الدورية الكبيرة ((سيرغي كوتوف)) خلال الليل مع سفن غير مأهولة من طراز Magura V5 التي تم تصميمها وتصنيعها في أوكرانيا، ومحملة بالمتفجرات.
ويقال إن سفينة الدورية، التي قالت أوكرانيا إنها أصيبت بالقرب من مضيق كيرتش، يمكنها حمل صواريخ كروز ونحو 60 من أفراد الطاقم.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع ((X)) مقطع فيديو لما قالت إنه الهجوم الليلي على ((سيرغي كوتوف)).
وأوضحت شركة الأمن الخاصة ((أمبري)) أن الهجوم وقع في ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، وأنها شاهدت لقطات التقطها أحد أفراد الطاقم على متن سفينة تجارية في الميناء، تظهر ((سيرغي كوتوف)) وهو تطلق النار على الطائرات بدون طيار.
وذكرت ((أمبري)) أن السفينة أصيبت مرتين على الأقل، وأدت الضربة الثانية إلى انفجار كبير.
ضربات سابقة
وفي الشهر الماضي، زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفنا حربية روسية مرتين باستخدام طائرات بدون طيار. وفي الأول من فبراير، ادعت أنها أغرقت الطراد الروسي ((إيفانوفيتس)) المسلح بالصواريخ. وفي 14 فبراير، قالت إنها دمرت سفينة الإنزال ((قيصر كونيكوف)). بينما لم يؤكد المسؤولون الروس هذه المزاعم.
ويقول مسؤولون في كييف إن نحو 20 % من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا تنطلق من البحر الأسود، وإن ضرب السفن الروسية هناك أمر محرج

هجمات أوكرانية على الأسطول الروسي:
2022
غرقت السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي، طراد الصواريخ الموجهة ((موسكفا))، بعد أن لحقت بها أضرار جسيمة في هجوم صاروخي.
2024
زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفنا حربية روسية مرتين باستخدام طائرات بدون طيار 1 فبراير، ادعت أنها أغرقت الطراد الروسي ((إيفانوفيتس)) المسلح بالصواريخ
14 فبراير، قالت إنها دمرت سفينة الإنزال ((قيصر كونيكوف))
5 مارس، قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن وحدة عمليات خاصة دمرت سفينة الدورية الكبيرة ((سيرغي كوتوف)) مع سفن غير مأهولة من طراز Magura V5 التي تم تصميمها وتصنيعها في أوكرانيا ومحملة بالمتفجرات

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