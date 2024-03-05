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الجدعان: الوقت غير مناسب لمراجعة الضريبة ونراجع المقابل المالي للمرافقين

3/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) حل وزير المالية محمد الجدعان ضيفا على برنامج "بودكاست سقراط" في قناة "ثمانية"، الثلاثاء، حيث تحدث الجدعان عن القرارات الصعبة التي اتخذتها الوزارة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وإيقاف البدلات وفرض رسوم على المرافقين الأجانب، والأزمة المالية في 2020 ورفع ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة
وقال وزير المالية إنه الوقت غير مناسب لإعادة النظر في الضريبة حيث لا تزال الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة مثل تقلبات بأسواق النفط، تضخم غير منضبط، اضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم".
وأشار إلى أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الدخل لعدد من الأسباب هي توافقها مع منظومة مجلس دول التعاون الخليجي، كما أن هناك تخوف عند بعض الدول الخليجية (التي لا تزال دول ريعية) من خروج رؤوس الأموال، إضافة إلى تكلفة وسهولة تطبيق القيمة المضافة و سهولة معالجة القصور فيها مثل دعم ذوي الدخل المحدود بحساب المواطن.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للقرار، قال الجدعان إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات معينة، منها: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار النفط واستمرارها على مستويات مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الجدعان أنه من المتوقع الإعلان عن خفض ضريبة القيمة المضافة خلال المدة التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن المستهدف من الحكومة أن تكون الضريبة بين 5% و10%، في حين تبلغ الضريبة حاليا 15%.
وبهذا، يمكن القول إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا حكيمًا ومدروسًا، ينسجم مع الظروف الاقتصادية والمالية التي مرت بها المملكة، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ويعكس الحرص الشديد على مصلحة الوطن والمواطن.
المقابل المالي على المرافقين
وأكد الجدعان أن المملكة تدرس حاليا إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، خصوصا أن السعودية تسعى إلى استقطاب الكوادر والكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
ويبلغ المقابل المالي لمرافقي الوافدين 400 ريال شهريا على كل مرافق.
وتسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار رؤية السعودية 2030، كما تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
التنويع الاقتصادي
وأوضح الوزير أن التنويع في الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توزيعاً صحياً لإسهام مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أن الحكومة أجرت دراسة موازية لقدرة اقتصاد البلاد على النمو ومراعاة عدم تسرب الإنفاق المخصص لدعم النشاط الاقتصادي إلى الخارج عبر عملية الاستيراد.
وتشير التقديرات الأولية إلى تسجيل معدلات نمو اقتصادي عام 2024 على المدى المتوسط بـ 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدعم من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، كما أنه من المقدر أن يودي الانتعاش الملاحظ والمتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، إذ من المقدر أن يبلغ إجمالها خلال 2024 حوالى 1.172 تريليون ريال (312.50 مليار دولار) وصولاً إلى حوالى 1.259 تريليون ريال (340 مليار دولار) عام 2026.
تمويل مشاريع الرؤية
وذكر الجدعان أن تمويل مشاريع "رؤية 2030" من خلال تقدير الحيز المالي اللازم عبر دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع في مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، إضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها مع الحفاظ على مستوى الاحتياطات اللازمة.
وأفاد وزير المالية بأن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع من خلال دراسة الأولويات يحدث عبر تحديد إمكان تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد "الرؤية".
وأشار الجدعان إلى أن معظم الزيادة في نمو الإنفاق في الموازنة تراجع إلى التركيز على تمويل المشاريع والإستراتيجيات الخاصة بمستهدفات السعودية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ونمو السكان الذي يتطلب زيادة في الخدمات وتحسينها، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق ستكون سنوية حتى 2030.
وأضاف أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبيناً أن سقف الدين الحالي هو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولفت الوزير إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل "صكوك صح"، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع "فنتك" لإصدار منتجات أخرى تساعد في الادخار وقد تكون مدفوعة الزكاة، بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.
وكشف الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي كثفت أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله، وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع مطلع عام 2026.

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