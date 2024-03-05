عطل يضرب منصات فيسبوك وإنستجرام وثريدز عالمياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبلغ المستخدمون حول العالم عن مشكلات مختلفة تخص خدمات تطبيقات تابعة لـ”ميتا بلاتفورمز” في حوالي الساعة السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لـموقع“داون ديتيكتور”، الذي يراقب انقطاع التكنولوجيا.
وبلغت نسبة المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل في الدخول لحساباتهم على“فيسبوك” 67% من إجمالي البلاغات، فيما واجه 29% صعوبة في استخدام الموقع عبر الإنترنت، وكانت نسبة الذين أفادوا بمشكلات اتصال بالخوادم الرئيسية نحو 4%.
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وقال مصدر داخل“فيسبوك” لموقع“دايلي ميل” إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، مما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة على مدار اليوم بأكمله.
فيما أفاد مستخدمو“إنستجرام” أن منصة الوسائط الاجتماعية لمشاركة الصور تواجه خللًا ومشكلات في استخدام التطبيق، فضلًا عن بلاغات من مستخدمي منصة التواصل“ثريدز” وتطبيق“ماسنجر”.
وفي خلال نصف ساعة، بلغت شكاوى مستخدمي“فيسبوك” نحو 229 ألفًا، في مقابل بلاغات من أكثر من 77 ألف مستخدم لـ”إنستجرام”.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938648
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