عطل يضرب منصات فيسبوك وإنستجرام وثريدز عالمياً

MENAFN - Al-Borsa News) أبلغ المستخدمون حول العالم عن مشكلات مختلفة تخص خدمات تطبيقات تابعة لـ”ميتا بلاتفورمز” في حوالي الساعة السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لـموقع“داون ديتيكتور”، الذي يراقب انقطاع التكنولوجيا.

وبلغت نسبة المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل في الدخول لحساباتهم على“فيسبوك” 67% من إجمالي البلاغات، فيما واجه 29% صعوبة في استخدام الموقع عبر الإنترنت، وكانت نسبة الذين أفادوا بمشكلات اتصال بالخوادم الرئيسية نحو 4%.

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وقال مصدر داخل“فيسبوك” لموقع“دايلي ميل” إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، مما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة على مدار اليوم بأكمله.

فيما أفاد مستخدمو“إنستجرام” أن منصة الوسائط الاجتماعية لمشاركة الصور تواجه خللًا ومشكلات في استخدام التطبيق، فضلًا عن بلاغات من مستخدمي منصة التواصل“ثريدز” وتطبيق“ماسنجر”.

وفي خلال نصف ساعة، بلغت شكاوى مستخدمي“فيسبوك” نحو 229 ألفًا، في مقابل بلاغات من أكثر من 77 ألف مستخدم لـ”إنستجرام”.

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