شراكة بين ترامب ودار جلوبال السعودية لإنشاء فلل فاخرة بمسقط

MENAFN - Al-Borsa News) تتحالف“منظمة ترامب” مع شركة سعودية في مشروع تطوير عقاري سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار في العاصمة العمانية، ما يمثل عودة المنظمة إلى المنطقة التي حصل فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على دعم واسع خلال فترة وجوده في المكتب البيضاوي.

من المقرر أن يتم بناء فلل تحمل اسم“ترامب” ضمن مشروع“عايدة”، بالتعاون مع دار جلوبال” (Dar Global). وقالت الشركتان في بيان اليوم الثلاثاء إن مجمع الفلل المزوّد ببوابات سيوفر إطلالات على خليج عُمان، وسيقع داخل نادي“ترمب الدولي للغولف”.

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يمتلك الرئيس السابق بالفعل العديد من المشاريع التطويرية التي تحمل اسمه في دبي بعد عقده شراكة مع مجموعة“داماك العقارية” في 2015. ويرجح أن تزيد مشاريع ترامب في منطقة الخليج الغنية بالنفط الاتهامات بتضارب المصالح التي تلاحق الرئيس السابق المحاصر بالأزمات، الذي برز كمرشح رئيسي من قبل الحزب الجمهوري.

تعهّد ترامب خلال فترة رئاسته بعدم توقيع شركاته صفقات جديدة في دول أجنبية، لكنها استمرت في تحصيل الدخل من ترتيبات التراخيص في تركيا والفلبين والهند. وطورت إدارته علاقات وثيقة في الإمارات –التي تعد دبي جزءاً منها– وفي المملكة العربية السعودية، حيث كانت منظمته تدرس إقامة مشاريع بها قبل صعوده إلى سُدة الحكم.

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