شراكة بين ترامب ودار جلوبال السعودية لإنشاء فلل فاخرة بمسقط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتحالف“منظمة ترامب” مع شركة سعودية في مشروع تطوير عقاري سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار في العاصمة العمانية، ما يمثل عودة المنظمة إلى المنطقة التي حصل فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على دعم واسع خلال فترة وجوده في المكتب البيضاوي.
من المقرر أن يتم بناء فلل تحمل اسم“ترامب” ضمن مشروع“عايدة”، بالتعاون مع دار جلوبال” (Dar Global). وقالت الشركتان في بيان اليوم الثلاثاء إن مجمع الفلل المزوّد ببوابات سيوفر إطلالات على خليج عُمان، وسيقع داخل نادي“ترمب الدولي للغولف”.
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يمتلك الرئيس السابق بالفعل العديد من المشاريع التطويرية التي تحمل اسمه في دبي بعد عقده شراكة مع مجموعة“داماك العقارية” في 2015. ويرجح أن تزيد مشاريع ترامب في منطقة الخليج الغنية بالنفط الاتهامات بتضارب المصالح التي تلاحق الرئيس السابق المحاصر بالأزمات، الذي برز كمرشح رئيسي من قبل الحزب الجمهوري.
تعهّد ترامب خلال فترة رئاسته بعدم توقيع شركاته صفقات جديدة في دول أجنبية، لكنها استمرت في تحصيل الدخل من ترتيبات التراخيص في تركيا والفلبين والهند. وطورت إدارته علاقات وثيقة في الإمارات –التي تعد دبي جزءاً منها– وفي المملكة العربية السعودية، حيث كانت منظمته تدرس إقامة مشاريع بها قبل صعوده إلى سُدة الحكم.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938647
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