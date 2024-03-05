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55 مليار جنيه محفظة تمويلات المصرى لتنمية الصادرات في 2023

3/5/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت محفظة تمويلات البنك المصري لتنمية الصادرات ، 55 مليار جنيه (1.78 مليار دولار أميركي) بنهاية 2023، مقارنة بـ10 مليارات جنيه في عام 2017، بحسب أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة مع“الشرق” اليوم.

اعفت أرباح البنك المصري إلى3.4 مليار جنيه (110 مليون دولار) في 2023، مقارنة مع 1.34 مليار جنيه في عام 2022، ونحو 300 مليون جنيه (9 مليون دولار) في 2017.

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أضاف جلال أن 70% من محافظ البنك التمويلية على كافة المستويات موجهة لدعم المصدرين.

يخطط البنك لافتتاح 3 إلى 5 فروع جديدة في المناطق التي لا يتواجد فيها حالياً، فيما ينصب تركيز البنك الأكبر على التوسع الرقمي، بحسب رئيس مجلس الإدارة.

المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107938646

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