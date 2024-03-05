55 مليار جنيه محفظة تمويلات المصرى لتنمية الصادرات في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت محفظة تمويلات البنك المصري لتنمية الصادرات ، 55 مليار جنيه (1.78 مليار دولار أميركي) بنهاية 2023، مقارنة بـ10 مليارات جنيه في عام 2017، بحسب أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة مع“الشرق” اليوم.
اعفت أرباح البنك المصري إلى3.4 مليار جنيه (110 مليون دولار) في 2023، مقارنة مع 1.34 مليار جنيه في عام 2022، ونحو 300 مليون جنيه (9 مليون دولار) في 2017.
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أضاف جلال أن 70% من محافظ البنك التمويلية على كافة المستويات موجهة لدعم المصدرين.
يخطط البنك لافتتاح 3 إلى 5 فروع جديدة في المناطق التي لا يتواجد فيها حالياً، فيما ينصب تركيز البنك الأكبر على التوسع الرقمي، بحسب رئيس مجلس الإدارة.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938646
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