احتياطى النقد الأجنبى يرتفع 61 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى 61 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى، رغم دخول خزائن البنك المركزى 5 مليارات دولار من أرصدة رأس الحكمة الأربعاء الماضى.
ووصلت احتياطيات النقد الأجنبى إلى 35.31 مليار دولار، مقابل 35.25 مليار دولار في يناير 2024، بحسب البنك المركزى المصرى.
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وارتفعت توظيفات البنك فى السيولة والعملات الأجنبية بنحو 395 مليون دولار لتصل إلى 26.94 مليار دولار ، فيما تراجعت التوظيفات فى حقوق السحب الخاصة وهى الوحدة النقدية لصندوق النقد إلى 48 مليون دولار مقارنة مع 367 مليون دولار.
وانخفضت توظيفات البنك فى الذهب 14 مليون دولار لتصل إلى 8.32 مليون دولار مقابل 8.34 مليار دولار.
وجاءت الزيادة ضعيفة أيضًا فى الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 246 مليون دولار حصيلة الزيادة فى الودائع غير المدرجة بالأصول الرسمية، لتصل إلى 6.9 مليار دولار.
قالت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال إنتيليجنس، إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة ستاندرد أند بورز، إن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة فى مصر مع الإمارات للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، يضمن شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجى أى نحو 2% من الناتج المحلى، ويعزز احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد.
وأعلنت الحكومة استقبالها 10 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضى، بخزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.
وسددت مصر فى 1 مارس سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها فى 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.
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