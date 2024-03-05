احتياطى النقد الأجنبى يرتفع 61 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى 61 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى، رغم دخول خزائن البنك المركزى 5 مليارات دولار من أرصدة رأس الحكمة الأربعاء الماضى.

ووصلت احتياطيات النقد الأجنبى إلى 35.31 مليار دولار، مقابل 35.25 مليار دولار في يناير 2024، بحسب البنك المركزى المصرى.

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وارتفعت توظيفات البنك فى السيولة والعملات الأجنبية بنحو 395 مليون دولار لتصل إلى 26.94 مليار دولار ، فيما تراجعت التوظيفات فى حقوق السحب الخاصة وهى الوحدة النقدية لصندوق النقد إلى 48 مليون دولار مقارنة مع 367 مليون دولار.

وانخفضت توظيفات البنك فى الذهب 14 مليون دولار لتصل إلى 8.32 مليون دولار مقابل 8.34 مليار دولار.

وجاءت الزيادة ضعيفة أيضًا فى الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 246 مليون دولار حصيلة الزيادة فى الودائع غير المدرجة بالأصول الرسمية، لتصل إلى 6.9 مليار دولار.

قالت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال إنتيليجنس، إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة ستاندرد أند بورز، إن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة فى مصر مع الإمارات للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، يضمن شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجى أى نحو 2% من الناتج المحلى، ويعزز احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد.

وأعلنت الحكومة استقبالها 10 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضى، بخزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.

وسددت مصر فى 1 مارس سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها فى 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.