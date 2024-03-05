ماونتن فيو تطلق شركة لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، عن إطلاق شركة ماونتن فيو لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه، لتصبح إحدى الشركات التابعة لماونتن فيو.

وتم تعيين المهندس أحمد المرسى فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية إلى جانب منصبه كمدير تنفيذى لقطاع السعادة بشركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى.

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ويمتلك المهندس أحمد المرسى خبرة أكثر من 20 عامًا فى قطاع العقارات بما فى ذلك 11 عامًا داخل ماونتن فيو، حيث ساهم فى إقامة عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية فى كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

وقال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى:“منذ انطلاق أعمالنا فى القطاع العقارى، عملنا على تقديم تجارب استثنائية تغير المفاهيم التقليدية فى السوق المصرى، لذلك حرصنا على التوسع فى قطاعات أعمالنا لنقدم المزيد لهذا السوق المحورى”.

وتابع:“تأسيس شركة جديدة متخصصة فى إدارة الأندية سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مجال إدارة الأندية والمنشآت الرياضية، وذلك بفضل خبراتنا الواسعة فى هذا المجال والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بما فى ذلك الرياضة والأنشطة الاجتماعية التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التجربة المتكاملة التى نمنحها لعملائنا”.

وقال المهندس أحمد المرسى، الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية:“إننا فى ماونتن فيو لإدارة الأندية نؤمن بتأثير الرياضة فى حياة الأفراد والمجتمعات، وهدفنا هو تنمية وتطوير الشخصيات ومساعدتهم على توجيه اهتماماتهم وتنظيم أوقاتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة ليصبحوا أبطال المستقبل وشخصيات ذو تأثير إيجابى على المجتمع”.