ماونتن فيو تطلق شركة لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، عن إطلاق شركة ماونتن فيو لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه، لتصبح إحدى الشركات التابعة لماونتن فيو.
وتم تعيين المهندس أحمد المرسى فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية إلى جانب منصبه كمدير تنفيذى لقطاع السعادة بشركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى.
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ويمتلك المهندس أحمد المرسى خبرة أكثر من 20 عامًا فى قطاع العقارات بما فى ذلك 11 عامًا داخل ماونتن فيو، حيث ساهم فى إقامة عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية فى كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.
وقال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى:“منذ انطلاق أعمالنا فى القطاع العقارى، عملنا على تقديم تجارب استثنائية تغير المفاهيم التقليدية فى السوق المصرى، لذلك حرصنا على التوسع فى قطاعات أعمالنا لنقدم المزيد لهذا السوق المحورى”.
وتابع:“تأسيس شركة جديدة متخصصة فى إدارة الأندية سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مجال إدارة الأندية والمنشآت الرياضية، وذلك بفضل خبراتنا الواسعة فى هذا المجال والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بما فى ذلك الرياضة والأنشطة الاجتماعية التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التجربة المتكاملة التى نمنحها لعملائنا”.
وقال المهندس أحمد المرسى، الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو لإدارة الأندية:“إننا فى ماونتن فيو لإدارة الأندية نؤمن بتأثير الرياضة فى حياة الأفراد والمجتمعات، وهدفنا هو تنمية وتطوير الشخصيات ومساعدتهم على توجيه اهتماماتهم وتنظيم أوقاتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة ليصبحوا أبطال المستقبل وشخصيات ذو تأثير إيجابى على المجتمع”.
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