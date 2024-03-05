الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الثانية على التوالى

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الإثنين، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه الذي امتد عبر أسبوعين على التوالي، مع تنامي توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.45% أو 30.6 دولار عند 2126.3 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي، متجاوزًا 2095.7 دولار التي أنهى بها تداولات الجمعة.

موضوعاتالأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية البنوك تحارب على جبهة“العمل عن بُعد” الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو

بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 103.82 نقطة في الساعة 09:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو عند 52.5%، مقارنة بـ 29.8% قبل شهر واحد.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” يومي الأربعاء والخميس أمام الكونجرس، بعد عامين من بدء البنك المركزي معركته لكبح جماح التضخم، لاستشراف المزيد عن توقعات السياسة النقدية

المصدر: