الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الثانية على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الإثنين، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه الذي امتد عبر أسبوعين على التوالي، مع تنامي توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.45% أو 30.6 دولار عند 2126.3 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي، متجاوزًا 2095.7 دولار التي أنهى بها تداولات الجمعة.
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بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 103.82 نقطة في الساعة 09:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو عند 52.5%، مقارنة بـ 29.8% قبل شهر واحد.
وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” يومي الأربعاء والخميس أمام الكونجرس، بعد عامين من بدء البنك المركزي معركته لكبح جماح التضخم، لاستشراف المزيد عن توقعات السياسة النقدية
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938643
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