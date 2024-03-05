روسيا والصين تخططان لإنشاء محطة للطاقة النووية على القمر

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس وكالة الفضاء الروسية“يوري بوريسوف”، إن بلاده تعمل بالتعاون مع الصين على خطط لإنشاء محطة للطاقة النووية على القمر بحلول عام 2035.

وذكر المدير العام لوكالة“روسكوزموس” خلال حدث نقلته وكالة“إنترفاكس” الروسية الثلاثاء:“اليوم نحن ندرس المشروع بجدية، وسنحتاج الروبوتات لبناء محطة توليد الكهرباء”.

موضوعاتالأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية البنوك تحارب على جبهة“العمل عن بُعد” الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو

وعلى جانب آخر، أضاف أن روسيا تعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء، مكررًا نفي الكرملين في وقت سابق للمزاعم الأمريكية بشأن خطط موسكو لامتلاك هذه الأسلحة، قائلًا:“بالطبع، يجب أن يكون الفضاء خاليًا من الأسلحة النووية”.

كشفت موسكو وبكين في عام 2021، عن خريطة طريق لبناء محطة علمية على القمر بحلول نهاية عام 2035، والتي تتضمن مركبات قمرية تقنية للبحث، وروبوتات والعديد من الأجهزة الذكية.

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