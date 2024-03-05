روسيا والصين تخططان لإنشاء محطة للطاقة النووية على القمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس وكالة الفضاء الروسية“يوري بوريسوف”، إن بلاده تعمل بالتعاون مع الصين على خطط لإنشاء محطة للطاقة النووية على القمر بحلول عام 2035.
وذكر المدير العام لوكالة“روسكوزموس” خلال حدث نقلته وكالة“إنترفاكس” الروسية الثلاثاء:“اليوم نحن ندرس المشروع بجدية، وسنحتاج الروبوتات لبناء محطة توليد الكهرباء”.
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وعلى جانب آخر، أضاف أن روسيا تعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء، مكررًا نفي الكرملين في وقت سابق للمزاعم الأمريكية بشأن خطط موسكو لامتلاك هذه الأسلحة، قائلًا:“بالطبع، يجب أن يكون الفضاء خاليًا من الأسلحة النووية”.
كشفت موسكو وبكين في عام 2021، عن خريطة طريق لبناء محطة علمية على القمر بحلول نهاية عام 2035، والتي تتضمن مركبات قمرية تقنية للبحث، وروبوتات والعديد من الأجهزة الذكية.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938642
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