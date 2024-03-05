سهم تسلا ينخفض بأكثر من 4% وسط مخاوف بشأن الإنتاج والمبيعات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الثلاثاء، على خلفية تقارير سلبية بشأن إنتاج الشركة ومبيعاتها من السيارات الكهربائية، ومع تقارير سلبية بشأن آفاق السوق.

وتراجع سهم“تسلا” بنسبة 4.50% إلى 179.71 دولار في تمام الساعة 06:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 178.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وذكرت تقارير اليوم، أن“تسلا” أوقفت العمل بمصنعها في برلين بعد نشوب حريق بالقرب منه، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المنشأة، وسط مخاوف من أنه وقع بفعل فاعل.

وأمس، أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، أن“تسلا” سلمت نحو 60 ألف مركبة من مصانعها في البلاد خلال فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، ويشكل انخفاضًا بنسبة 19% على أساس سنوي.

على جانب آخر، أثيرت معنويات سلبية بشأن آفاق السوق، بعدما قالت شركة“نيو- NIO” المنافسة، إنها تتوقع بيع ما بين 31 ألفًا و33 ألف مركبة في الربع الأول من 2023، وذلك أقل بكثير من تقديرات وول ستريت البالغة 44 ألفًا.

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