سهم تسلا ينخفض بأكثر من 4% وسط مخاوف بشأن الإنتاج والمبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات الثلاثاء، على خلفية تقارير سلبية بشأن إنتاج الشركة ومبيعاتها من السيارات الكهربائية، ومع تقارير سلبية بشأن آفاق السوق.
وتراجع سهم“تسلا” بنسبة 4.50% إلى 179.71 دولار في تمام الساعة 06:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 178.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.
موضوعات متعلقة
الأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية البنوك تحارب على جبهة“العمل عن بُعد” الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو
وذكرت تقارير اليوم، أن“تسلا” أوقفت العمل بمصنعها في برلين بعد نشوب حريق بالقرب منه، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المنشأة، وسط مخاوف من أنه وقع بفعل فاعل.
وأمس، أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، أن“تسلا” سلمت نحو 60 ألف مركبة من مصانعها في البلاد خلال فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، ويشكل انخفاضًا بنسبة 19% على أساس سنوي.
على جانب آخر، أثيرت معنويات سلبية بشأن آفاق السوق، بعدما قالت شركة“نيو- NIO” المنافسة، إنها تتوقع بيع ما بين 31 ألفًا و33 ألف مركبة في الربع الأول من 2023، وذلك أقل بكثير من تقديرات وول ستريت البالغة 44 ألفًا.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.