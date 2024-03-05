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((الصناعات الهندسية)) تبحث مع مقياس السعودية فتح أسواق تصديرية جديدة

3/5/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية مع شركة مقياس السعودية، فرص تيسير دخول المنتجات إلى السوق السعودى.

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يجهز لتنظيم وفد من المصنعين المصريين لزيارة عدد من الدول العربية، والبداية ستكون فى ليبيا خلال مايو القادم، كما نتطلع الى زيارة السعودية للتعرف عن قرب احتياجات السوق السعودى.

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واقترح عقد اجتماع مع شعبة الأجهزة الطبية، وبعض الغرف الصناعية مثل مواد البناء وغيرها لتسهيل وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها للسعودية، كما اقترح عادل الغامدى رئيس مجلس إدارة مقياس السعودية، تدشين مبادرة وعقد ندوة عيد الفطر المبارك لدعوة جميع الغرف الصناعية الموجودة والاستماع لهم وتقديم كل أنواع المساعدة فى نفاذ منتجاتهم الى السعودية.

أضاف أن المملكة العربية السعودية تولى اهتماما كبيرا بالصناعات الهندسية بمختلف الأنحاء، بالإضافة إلى ترحيب السعوديين بالمنتجات المصرية، نظرا لتميزها وثقتهم فى الصناعة المصرية وقرب الدولتين الجغرافى والتاريخ.

وأوضح، أن أى مستثمر مصرى يرغب في زيارة السعودية جاهزين بتوفير القوائم والمستثمرين السعوديين له وتسهيل التواجد على أرض الواقع بالسعودية للتعرف على طبيعة السوق.


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