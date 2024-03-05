((الصناعات الهندسية)) تبحث مع مقياس السعودية فتح أسواق تصديرية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية مع شركة مقياس السعودية، فرص تيسير دخول المنتجات إلى السوق السعودى.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يجهز لتنظيم وفد من المصنعين المصريين لزيارة عدد من الدول العربية، والبداية ستكون فى ليبيا خلال مايو القادم، كما نتطلع الى زيارة السعودية للتعرف عن قرب احتياجات السوق السعودى.
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واقترح عقد اجتماع مع شعبة الأجهزة الطبية، وبعض الغرف الصناعية مثل مواد البناء وغيرها لتسهيل وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها للسعودية، كما اقترح عادل الغامدى رئيس مجلس إدارة مقياس السعودية، تدشين مبادرة وعقد ندوة عيد الفطر المبارك لدعوة جميع الغرف الصناعية الموجودة والاستماع لهم وتقديم كل أنواع المساعدة فى نفاذ منتجاتهم الى السعودية.
أضاف أن المملكة العربية السعودية تولى اهتماما كبيرا بالصناعات الهندسية بمختلف الأنحاء، بالإضافة إلى ترحيب السعوديين بالمنتجات المصرية، نظرا لتميزها وثقتهم فى الصناعة المصرية وقرب الدولتين الجغرافى والتاريخ.
وأوضح، أن أى مستثمر مصرى يرغب في زيارة السعودية جاهزين بتوفير القوائم والمستثمرين السعوديين له وتسهيل التواجد على أرض الواقع بالسعودية للتعرف على طبيعة السوق.
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