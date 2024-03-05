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بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم

3/5/2024 2:31:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أصبحت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية وفي مقدمة الدول المصدرة للقمح.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع عمال المجمع الصناعي الزراعي اليوم الثلاثاء:” أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، ونحن الدولة الأولى في العالم في تصدير القمح“.

موضوعات متعلقة الأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية البنوك تحارب على جبهة“العمل عن بُعد” الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو

وتابع بوتين:” لقد بلغت الإيرادات من بيع هذه المنتجات في السوق الخارجية 43.5 مليار دولار، ونحن أيضا من أوائل الدول في إنتاج اللحوم”، مشيرا إلى أن مثل هذه النتائج لم تكن موجودة من قبل. ولم يستبعد الرئيس الروسي في وقت سابق أن ينمو الاقتصاد الروسي عن مجمل عام 2023 بأعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.

المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107938639

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