بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أصبحت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية وفي مقدمة الدول المصدرة للقمح.
وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع عمال المجمع الصناعي الزراعي اليوم الثلاثاء:” أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، ونحن الدولة الأولى في العالم في تصدير القمح“.
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وتابع بوتين:” لقد بلغت الإيرادات من بيع هذه المنتجات في السوق الخارجية 43.5 مليار دولار، ونحن أيضا من أوائل الدول في إنتاج اللحوم”، مشيرا إلى أن مثل هذه النتائج لم تكن موجودة من قبل. ولم يستبعد الرئيس الروسي في وقت سابق أن ينمو الاقتصاد الروسي عن مجمل عام 2023 بأعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938639
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