الوطنية للإسكان وطلعت مصطفى - السعودية توقعان مراسم بدء إطلاق مشروع مدينة بنان بالرياض

MENAFN - Al-Borsa News) رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان Banan فى ضاحية الفرسان بمدينة الرياض فى السعودية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى – السعودية هشام طلعت مصطفى.

وتأتى هذه الخطوة تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى TMG، على هامش معرض سيتى سكيب العالمى فى سبتمبر الماضى.

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وسيوفر مشروع“بنان” أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضى ومناطق خدمات عامة، ليكون المشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل مدينة الرحاب المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص فى مصر، إلى جانب مدينة“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة.

ويأتى مشروع بنان شمال شرق العاصمة الرياض كأحد مشاريع ضاحية الفرسان التى تعتبر أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

يذكر أن“الوطنية للإسكان” هى الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقارى وأكبر مطور رئيسى للضواحى والمجتمعات السكنية فى المملكة العربية السعودية والتى تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقارى بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك فى إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكنى للأسر السعودية إلى 70%.