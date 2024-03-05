الوطنية للإسكان وطلعت مصطفى - السعودية توقعان مراسم بدء إطلاق مشروع مدينة بنان بالرياض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان Banan فى ضاحية الفرسان بمدينة الرياض فى السعودية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى – السعودية هشام طلعت مصطفى.
وتأتى هذه الخطوة تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى TMG، على هامش معرض سيتى سكيب العالمى فى سبتمبر الماضى.
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وسيوفر مشروع“بنان” أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضى ومناطق خدمات عامة، ليكون المشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل مدينة الرحاب المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص فى مصر، إلى جانب مدينة“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة.
“الوطنية للإسكان” و”طلعت مصطفى – السعودية” توقعان مراسم بدء إطلاق مشروع مدينة بنان بالرياض
ويأتى مشروع بنان شمال شرق العاصمة الرياض كأحد مشاريع ضاحية الفرسان التى تعتبر أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.
يذكر أن“الوطنية للإسكان” هى الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقارى وأكبر مطور رئيسى للضواحى والمجتمعات السكنية فى المملكة العربية السعودية والتى تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقارى بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك فى إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكنى للأسر السعودية إلى 70%.
“الوطنية للإسكان” و”طلعت مصطفى – السعودية” توقعان مراسم بدء إطلاق مشروع مدينة بنان بالرياض
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