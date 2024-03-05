الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، رغم نمو نشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% عند 496.2 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم شركات المرافق والبنوك والطاقة.
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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7646 نقطة، هبطت قيمة“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7932 نقطة، فيما انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17698 نقطة.
وأظهرت بيانات أولية من يوروستات، انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال يناير، في مقابل توقعات رجحت انخفاضها بنسبة 0.1%، فيما تراجعت بنسبة 8.6% مقارنة بشهر يناير 2023.
وبحسب القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، سجل المؤشر في ألمانيا أعلى مستوى خلال شهرين عند 48.3 نقطة، ما دفع نظيره في منطقة اليورو لأعلى مستوى خلال 7 أشهر عند 50.2 نقطة.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107938637
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