الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، رغم نمو نشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% عند 496.2 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم شركات المرافق والبنوك والطاقة.

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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7646 نقطة، هبطت قيمة“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7932 نقطة، فيما انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17698 نقطة.

وأظهرت بيانات أولية من يوروستات، انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال يناير، في مقابل توقعات رجحت انخفاضها بنسبة 0.1%، فيما تراجعت بنسبة 8.6% مقارنة بشهر يناير 2023.

وبحسب القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، سجل المؤشر في ألمانيا أعلى مستوى خلال شهرين عند 48.3 نقطة، ما دفع نظيره في منطقة اليورو لأعلى مستوى خلال 7 أشهر عند 50.2 نقطة.

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