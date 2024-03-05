25 جنيهًا تراجعًا فى أسعار زيوت الطعام خلال يومين

MENAFN - Al-Borsa News) قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار زيوت الطعام والسمن تراجعت بقيم تراوحت بين 20 و25 جنيهًا للعبوة واحد لتر.

أضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات بادرت فى إرسال قوائم شهر مارس، وشركتى عافية وكريستال يستحوذان على نحو 70% من سوق الزيوت والسمن، وهما أول من خفض الأسعار.

موضوعات“بيتى” تتعاون مع“الأوروبى لإعادة الإعمار” لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل المصيلحى: صرف السكر على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد “التموين” تخفض سعر الزيت الخليط 20 جنيهًا بالسوق الحر والمجمعات

أشار إلى أن أسعار زجاجة زيت عافية سعة 800 ملى سجلت نحو 100 جنيه، مقارنة بنحو 120 جنيهًا، وسعة 1.6 لتر سجلت نحو 200 جنيه، وعافية عباد سعة 800 ملى سجلت نحو 88 جنيها مقارنة بنحو 98 جنيها.

أوضح، أن أسعار ذرة كريستال سعة 1 لتر سجلت نحو 125 جنيها مقارنة بنحو 155 جنيها، وعباد كريستال سعة 5 لتر بنحو 500 جنيه مقارنة بنحو 590 جنيها.

قال السيد حسن، رئيس سلسلة محلات سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن أسعار زيوت الطعام تراجعت أسعارها مع بداية الشهر الجارى بنحو 25 جنيها للزجاجة سعة واحد لتر.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الزيوت الشعبية تتراوح حاليًا بين 65 و75 جنيها للتر، مقارنة بنحو 90 و100 جنيه للزجاجة الواحدة.

لفت إلى أن الانخفاضات أدت إلى تآكل رأس مال التاجر الذى لديه مخزون تم شراءه بأسعار مرتفعة، ولكنه يرى أن إنخفاض أسعار السلعة مع استقرار وثبات سعرها يزيد من القدرة الشرائية لها.

توقع، أن تعلن الشركات المنتجة لزيوت الطعام والسمن انخفاضات أخرى خلال شهر رمضان، وذلك بدعم تراجع أسعار الدولار الموازية.

قال السيد بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة أرما لصناعة الزيوت والسمن، إن انخفاض الأسعار جاء من منطلق المسئولية المجتمعية للشركات اتجاه المستهلكين والحكومة والشركات فى انتظار تدبير الدولار للإفراج عن البضائع فى الموانئ.

وأعلنت شركة أرما لتصنيع الزيوت أمس، قائمة بأسعار منتجاتها الجديدة، ليسجل سعر كيس سمن زنة 55 جراما نحو 7 جنيهات، وسعر عبوة سمن الهانم وزن 1.5 كجم نحو 147 جنيها، وهلا عباد وزن 500 جم نحو 50 جنيهًا.