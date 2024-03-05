25 جنيهًا تراجعًا فى أسعار زيوت الطعام خلال يومين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار زيوت الطعام والسمن تراجعت بقيم تراوحت بين 20 و25 جنيهًا للعبوة واحد لتر.
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات بادرت فى إرسال قوائم شهر مارس، وشركتى عافية وكريستال يستحوذان على نحو 70% من سوق الزيوت والسمن، وهما أول من خفض الأسعار.
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أشار إلى أن أسعار زجاجة زيت عافية سعة 800 ملى سجلت نحو 100 جنيه، مقارنة بنحو 120 جنيهًا، وسعة 1.6 لتر سجلت نحو 200 جنيه، وعافية عباد سعة 800 ملى سجلت نحو 88 جنيها مقارنة بنحو 98 جنيها.
أوضح، أن أسعار ذرة كريستال سعة 1 لتر سجلت نحو 125 جنيها مقارنة بنحو 155 جنيها، وعباد كريستال سعة 5 لتر بنحو 500 جنيه مقارنة بنحو 590 جنيها.
قال السيد حسن، رئيس سلسلة محلات سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن أسعار زيوت الطعام تراجعت أسعارها مع بداية الشهر الجارى بنحو 25 جنيها للزجاجة سعة واحد لتر.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الزيوت الشعبية تتراوح حاليًا بين 65 و75 جنيها للتر، مقارنة بنحو 90 و100 جنيه للزجاجة الواحدة.
لفت إلى أن الانخفاضات أدت إلى تآكل رأس مال التاجر الذى لديه مخزون تم شراءه بأسعار مرتفعة، ولكنه يرى أن إنخفاض أسعار السلعة مع استقرار وثبات سعرها يزيد من القدرة الشرائية لها.
توقع، أن تعلن الشركات المنتجة لزيوت الطعام والسمن انخفاضات أخرى خلال شهر رمضان، وذلك بدعم تراجع أسعار الدولار الموازية.
قال السيد بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة أرما لصناعة الزيوت والسمن، إن انخفاض الأسعار جاء من منطلق المسئولية المجتمعية للشركات اتجاه المستهلكين والحكومة والشركات فى انتظار تدبير الدولار للإفراج عن البضائع فى الموانئ.
وأعلنت شركة أرما لتصنيع الزيوت أمس، قائمة بأسعار منتجاتها الجديدة، ليسجل سعر كيس سمن زنة 55 جراما نحو 7 جنيهات، وسعر عبوة سمن الهانم وزن 1.5 كجم نحو 147 جنيها، وهلا عباد وزن 500 جم نحو 50 جنيهًا.
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