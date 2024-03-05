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الرقابة المالية تعتمد وثيقتي النقل البرى الشاملة وأخطار الطريق لـوثاق للتأمين

3/5/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقتي النقل البرى الشاملة ووثيقة النقل البرى لأخطار الطريق.

وقال جمال شيبه مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة إن وثيقة النقل الشاملة تغطى مخاطر الفقد أو التلف للرحلة المؤمن عليها والناتج عن حادث حريق أو سرقة أو انقلاب أو تصادم للوحدة الناقلة.

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أضاف شيبة لـ”البورصة”، أن التغطية بالوثيقة تمتد لتشمل مخاطر الشحن والتفريغ والسرقة بالإكراه إضافة إلى الشغب والاضطرابات الأهلية والأخطار الطبيعية.

فى سياق متصل؛ أوضح شيبة أن وثيقة تأمين النقل البرى لأخطار الطريق تغطى الفقد أو التلف للرسالة المؤمن عليها والناتج عن حريق أو سرقة أو انقلاب أو تصادم.

وبحسب شيبة؛ يمكن أن تمتد التغطية لتشمل الشحن والتفريغ والسرقة بالإكراه والشغل والاضطرابات الأهلية إضافة إلى الأخطار الطبيعية.

وحصلت“وثاق” للتأمين التكافلى مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد ملحقين إضافيين لوثيقة جميع أخطار المقاولين.

وبلغت حصيلة أقساط الشركة نحو 700 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023 ـ 2024، من إجمالى 1.5 مليار جنيه تستهدفها الشركة بنهاية العام.

ويتكون هيكل مساهمى ((وثاق للتأمين)) من شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات الكويتية وتستحوذ على 39.9%، مقابل 0.1% لنجيب عبدالعزيز عبدالله الحميضى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمراً مصرياً، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة ((وثاق))، ويستحوذ على 9.5%، ومثلها لعزة حمدى، و9.99% لمحمود سامى، ومثلها لمروة نبيل.

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