الرقابة المالية تعتمد وثيقتي النقل البرى الشاملة وأخطار الطريق لـوثاق للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقتي النقل البرى الشاملة ووثيقة النقل البرى لأخطار الطريق.
وقال جمال شيبه مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة إن وثيقة النقل الشاملة تغطى مخاطر الفقد أو التلف للرحلة المؤمن عليها والناتج عن حادث حريق أو سرقة أو انقلاب أو تصادم للوحدة الناقلة.
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أضاف شيبة لـ”البورصة”، أن التغطية بالوثيقة تمتد لتشمل مخاطر الشحن والتفريغ والسرقة بالإكراه إضافة إلى الشغب والاضطرابات الأهلية والأخطار الطبيعية.
فى سياق متصل؛ أوضح شيبة أن وثيقة تأمين النقل البرى لأخطار الطريق تغطى الفقد أو التلف للرسالة المؤمن عليها والناتج عن حريق أو سرقة أو انقلاب أو تصادم.
وبحسب شيبة؛ يمكن أن تمتد التغطية لتشمل الشحن والتفريغ والسرقة بالإكراه والشغل والاضطرابات الأهلية إضافة إلى الأخطار الطبيعية.
وحصلت“وثاق” للتأمين التكافلى مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد ملحقين إضافيين لوثيقة جميع أخطار المقاولين.
وبلغت حصيلة أقساط الشركة نحو 700 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023 ـ 2024، من إجمالى 1.5 مليار جنيه تستهدفها الشركة بنهاية العام.
ويتكون هيكل مساهمى ((وثاق للتأمين)) من شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات الكويتية وتستحوذ على 39.9%، مقابل 0.1% لنجيب عبدالعزيز عبدالله الحميضى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمراً مصرياً، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة ((وثاق))، ويستحوذ على 9.5%، ومثلها لعزة حمدى، و9.99% لمحمود سامى، ومثلها لمروة نبيل.
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