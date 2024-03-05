البنوك تحارب على جبهة العمل عن بُعد

MENAFN - Al-Borsa News) في ظل استقرار العديد من العمال المحترفين الآن في أنماط عمل هجينة، برزت البنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب المعارك التي لاتزال تخوضها مع الموظفين.

آثار العديد من المقرضين استياء الموظفين من خلال مطالبتهم بالعودة إلى مكاتبهم أكثر من مرة في الأسبوع، إذ اشتكى العمال من الإجراءات الصارمة، مثل مراقبة حضورهم والتهديدات باتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الامتثال لمطالبهم.

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وأصبحت ثمة فجوة واضحة بين بعض مقرضي وول ستريت ، إذ يطلب بعضهم، مثل“جولدمان ساكس”، من المصرفيين التواجد في مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، وبين منافسيهم الأوروبيين، الذين هم أكثر ارتياحًا تجاه العمل من المنزل، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

أظهر بحث أجرته“سكوب”، الذي يتتبع العمل المختلط، أن 93% من شركات التمويل البريطانية تقدم امتيازات مقارنة بـ87% من نظيراتها الأمريكية.

وعند التنقيب في البيانات المتعلقة بالبنوك، ستجد أن 18% من المقرضين حول العالم يقدمون مرونة كاملة في مكان العمل، حيث يمكن للموظفين العمل من المنزل خمسة أيام أسبوعيًا، فيما يمتلك 50% هياكل عمل مختلطة، و32% تطلب من الموظفين العمل من المكاتب بدوام كامل.

وجدت دراسة أجرتها شركة“ديلويت” للعاملين في الخدمات المالية في الولايات المتحدة العام الماضي أن ثلثي أولئك الذين عملوا عن بعد بدوام جزئي على الأقل قالوا إنهم سيتركون وظيفتهم إذا تم تكليفهم بالعودة إلى المكتب بدوام كامل.

ووجد التقرير، أن السعي إلى قدر أكبر من المرونة كان السبب الرئيسي الذي يجعل الموظفين يفكرون في ترك شركتهم، وهو ما يزيد قليلاً عن المزايا أو الأجور الأفضل.

وأوضحت الدراسة أن سياسات العودة إلى العمل الصارمة بشكل مفرط يمكن أن تجعل الشركات عرضة لفقدان إمدادها من قادة المستقبل وتجعل من الصعب عليهم توظيفهم.