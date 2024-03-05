البنوك تحارب على جبهة العمل عن بُعد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
في ظل استقرار العديد من العمال المحترفين الآن في أنماط عمل هجينة، برزت البنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب المعارك التي لاتزال تخوضها مع الموظفين.
آثار العديد من المقرضين استياء الموظفين من خلال مطالبتهم بالعودة إلى مكاتبهم أكثر من مرة في الأسبوع، إذ اشتكى العمال من الإجراءات الصارمة، مثل مراقبة حضورهم والتهديدات باتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الامتثال لمطالبهم.
موضوعات متعلقة
الأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم
وأصبحت ثمة فجوة واضحة بين بعض مقرضي وول ستريت ، إذ يطلب بعضهم، مثل“جولدمان ساكس”، من المصرفيين التواجد في مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، وبين منافسيهم الأوروبيين، الذين هم أكثر ارتياحًا تجاه العمل من المنزل، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.
أظهر بحث أجرته“سكوب”، الذي يتتبع العمل المختلط، أن 93% من شركات التمويل البريطانية تقدم امتيازات مقارنة بـ87% من نظيراتها الأمريكية.
وعند التنقيب في البيانات المتعلقة بالبنوك، ستجد أن 18% من المقرضين حول العالم يقدمون مرونة كاملة في مكان العمل، حيث يمكن للموظفين العمل من المنزل خمسة أيام أسبوعيًا، فيما يمتلك 50% هياكل عمل مختلطة، و32% تطلب من الموظفين العمل من المكاتب بدوام كامل.
وجدت دراسة أجرتها شركة“ديلويت” للعاملين في الخدمات المالية في الولايات المتحدة العام الماضي أن ثلثي أولئك الذين عملوا عن بعد بدوام جزئي على الأقل قالوا إنهم سيتركون وظيفتهم إذا تم تكليفهم بالعودة إلى المكتب بدوام كامل.
ووجد التقرير، أن السعي إلى قدر أكبر من المرونة كان السبب الرئيسي الذي يجعل الموظفين يفكرون في ترك شركتهم، وهو ما يزيد قليلاً عن المزايا أو الأجور الأفضل.
وأوضحت الدراسة أن سياسات العودة إلى العمل الصارمة بشكل مفرط يمكن أن تجعل الشركات عرضة لفقدان إمدادها من قادة المستقبل وتجعل من الصعب عليهم توظيفهم.
MENAFN05032024000202011048ID1107938633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.