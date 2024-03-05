مؤشرات البورصة تنهى الحركة العرضية وتعود للقمم التاريخية

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت مؤشرات البورصة المصرية الأداء العرضي بدعم من نتائج أعمال الشركات الإيجابية، لتعاود الصعود مرة أخرى لسلسلة القمم التاريخية، وتوقع المتعاملون أن تختبر المؤشرات مستويات المقاومة التاريخية عند 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 30669 نقطة، صاعدًا 23.2% منذ بداية العام الجارى، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14% لمستوى 7455 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% إلى مستوى 10535 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.15% عند مستوى 38481 نقطة.

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ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 33 ألف نقطة ثم 33500 نقطة فى حالة تأكيد اختراق منطقة المقاومة التاريخية للمؤشر عند 30700 نقطة.

وأوضح أن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت تذبذب فى الرؤية لكنها مازالت إيجابية فى ظل حجم السيولة المرتفع والذى بلغ 8.4 مليار جنيه ومحاولات اختراق القمة التاريخية للمؤشر.

وشهد السوق قيم تداولات 8.4 مليار جنيه، من خلال تداول 997 مليون سهم، بتنفيذ 184 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“السويدي إليكتريك” بنسبة 20%، و”تعليم لخدمات الإدارة” بنسبة 12.21%.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 31850 نقطة فى حالة الاستقرار وتأكيد الاختراق أعلى مستوى 30700 نقطة والتى تعد أعلى قمة إغلاق للمؤشر.

وأوضح أن الجلسة شهدت سيولة مرتفعة وقوى شرائية فى بداية الجلسة نتج عنها تخطى مستوى 31160 نقطة، لكن مع ظهور ضغوط بيعية تراجع المؤشر لأدنى منطقة 30700 نقطة عند 30669 نقطة.

وتراجعت أسعار 106 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مطاحن ومخابز الإسكندرية” بنحو 15.18%، وسهم“الغربية الإسلامية” بنحو 6%، فيما لم تتغير أسعار 47 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2.1 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 17 مليون جنيه و199 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.88% و4.79%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 216 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.32%.

وسجل الأفراد 68.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 55 مليون جنيه و48 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 3 ملايين جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 31.39% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 72 مليون جنيه و196 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 168 مليون جنيه.