مؤشرات البورصة تنهى الحركة العرضية وتعود للقمم التاريخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مؤشرات البورصة المصرية الأداء العرضي بدعم من نتائج أعمال الشركات الإيجابية، لتعاود الصعود مرة أخرى لسلسلة القمم التاريخية، وتوقع المتعاملون أن تختبر المؤشرات مستويات المقاومة التاريخية عند 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 30669 نقطة، صاعدًا 23.2% منذ بداية العام الجارى، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14% لمستوى 7455 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% إلى مستوى 10535 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.15% عند مستوى 38481 نقطة.
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ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 33 ألف نقطة ثم 33500 نقطة فى حالة تأكيد اختراق منطقة المقاومة التاريخية للمؤشر عند 30700 نقطة.
وأوضح أن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت تذبذب فى الرؤية لكنها مازالت إيجابية فى ظل حجم السيولة المرتفع والذى بلغ 8.4 مليار جنيه ومحاولات اختراق القمة التاريخية للمؤشر.
وشهد السوق قيم تداولات 8.4 مليار جنيه، من خلال تداول 997 مليون سهم، بتنفيذ 184 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“السويدي إليكتريك” بنسبة 20%، و”تعليم لخدمات الإدارة” بنسبة 12.21%.
وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 31850 نقطة فى حالة الاستقرار وتأكيد الاختراق أعلى مستوى 30700 نقطة والتى تعد أعلى قمة إغلاق للمؤشر.
وأوضح أن الجلسة شهدت سيولة مرتفعة وقوى شرائية فى بداية الجلسة نتج عنها تخطى مستوى 31160 نقطة، لكن مع ظهور ضغوط بيعية تراجع المؤشر لأدنى منطقة 30700 نقطة عند 30669 نقطة.
وتراجعت أسعار 106 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مطاحن ومخابز الإسكندرية” بنحو 15.18%، وسهم“الغربية الإسلامية” بنحو 6%، فيما لم تتغير أسعار 47 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2.1 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 17 مليون جنيه و199 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.88% و4.79%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 216 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.32%.
وسجل الأفراد 68.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 55 مليون جنيه و48 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 3 ملايين جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 31.39% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 72 مليون جنيه و196 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 168 مليون جنيه.
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