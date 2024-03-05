الأصول الناشئة معرضة للخطر وسط صراع الحكومات مع البنوك المركزية

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح استقلال البنك المركزي ساحة معركة رئيسة متزايدة في الأسواق الناشئة، وهذا نذير سوء بالنسبة للمستثمرين في العملات والسندات.

تعرض البات التايلاندي لضغوط متكررة في الأسابيع الأخيرة بسبب المواجهة بين رئيس الوزراء وصُناع السياسة حول توقيت خفض أسعار الفائدة، كما اقترب الفورنت المجري من أدنى مستوى له منذ عام مقابل اليورو الأسبوع الماضي وسط صراع مستمر بين رئيس الوزراء فيكتور أوربان ورئيس البنك المركزي في البلاد.

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وتراجعت قيمة الريال البرازيلي والليرة التركية لفترة طويلة بسبب مطالبة زعماء البلدين بخفض تكاليف الاقتراض.

وقال راجيف دي ميلو، مدير المحفظة الكلية العالمية في شركة“جاما أسيت مانجمنت” في جنيف:“بالنسبة للمستثمرين، فإن استقلالية البنوك المركزية تعد اعتبارًا أساسيًا في تخصيص رأس المال ضمن عملات الأسواق الناشئة والديون السيادية”.

وتابع:“أفضل الاستثمار في سندات وعملات تلك البلدان التي عالجت بشكل استباقي الارتفاعات التضخمية، وكنت حذرًا تجاه الأسواق التي تواجه فيها البنوك المركزية معوقات بسبب التدخل السياسي”.

وذكرت وكالة أنباء“بلومبرج” أن العلاقات المتوترة بين البنوك المركزية والحكومات ليست بالأمر الجديد، لكن التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد العالمي- حيث بدأت أسعار الفائدة الأعلى منذ عقود في إعاقة النمو- تعني أن التوترات تصاعدت إلى مستوى مرتفع بشكل غير عادي، واشتعلت حتى في الدول المتقدمة.

عادة ما يتفاعل المتداولون مع مثل هذه الصراعات عن طريق بيع العملات، لأن التصعيدات تبدأ عادةً بحكومة تتراجع عن السياسة النقدية المتشددة، إذ تفضل الحكومة تحفيز الاقتصاد على كبح التضخم، ومن ثم فإن انخفاض أسعار الفائدة وضغوط الأسعار المستمرة يؤدي إلى تدفقات رأس المال للخارج وانخفاض العائدات من العملات والسندات.

ضغوط كبيرة

انخفض البات التايلاندي بحوالي 5% هذا العام، حيث كثفت رئيسة الوزراء سريتا تافيسين الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لتخفيف التباطؤ الاقتصادي.

ورد محافظ البنك المركزي التايلاندي سيثابوت سوثيوارتنارويبوت بالقول إن تخفيضات أسعار الفائدة ليست حلاً سحريًا للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.

ولاحظ المتداولون ذلك من خلال تعزيز التسعير على خفض أسعار الفائدة على مدى الأشهر الستة المقبلة، فيما سحبت الصناديق العالمية 478 مليون دولار من السندات التايلاندية منذ بداية يناير، وهو أكبر تدفق خارجي في آسيا الناشئة للاقتصادات التي تقدم بيانات محدثة.

هجوم كبير

في المجر، تعمق الخلاف الطويل الأمد عندما حذر محافظ البنك المركزي جيورجي ماتولسي مؤخرًا من أن حكومة أوربان تخطط لإجراء تغييرات تنظيمية تمثل“هجومًا كبيرًا” ضد استقلال البنك المركزي.

ووصلت هذه التعليقات إلى ذروتها بعد يومين فقط من تسريع صناع السياسة لوتيرة التيسير النقدي وسط ضغوط لتقديم مزيدًا من التحفيز.

ويسعى التشريع المزمع إلى توسيع نطاق المجلس الإشرافي للبنك المركزي، والذي يشمل المعينين من قبل الحكومة، وسيُسمح للمجلس بالنظر في الاستثمارات، بما فيها المؤسسات المثيرة للجدل التي أنشأها البنك المركزي، والتي فحصها البنك المركزي الأوروبي أيضًا في الماضي.

في الوقت نفسه، قالت الحكومة المجرية إنها تحترم استقلالية البنك المركزي وتهدف فقط إلى تعزيز الشفافية والإدارة المالية الحكيمة في المجالات التي لا علاقة لها بالسياسة النقدية، وفقًا لما نشره وزير المالية ميهالي فارجا عبر منشور على موقع“فيسبوك”.

بؤرة توتر محتملة

ربما تكون إندونيسيا بؤرة التوتر المحتملة التالية، إذ تهدد خطط الرئيس القادم لتعزيز الإنفاق بتوسيع عجز الميزانية وخلق صراع مع السلطة النقدية.

قال جيروم تاي، مدير الاستثمار في“أبردن” في سنغافورة:“عندما يقول الناس بالفعل أنه سيكون هناك خطر محتمل على الإنفاق المالي- أي زيادة الإنفاق المالي- يمكن أن تكون هناك أيضًا دفعة أخرى للتخفيضات”.

وفي الوقت نفسه، فإن التضخم تحت السيطرة في إندونيسيا، لذلك قد لا يكون رد فعل المستثمرين سلبيًا للغاية إذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حسب ما أضافه تاي، ورغم أن الصراع حول سياسة البنك المركزي تزايد في الأشهر الأخيرة، إلا أنه كان لفترة طويلة جزءًا من المشهد الاستثماري.

قال فيليب ماكنيكولاس، الخبير الاستراتيجي السيادي الآسيوي لدى مجموعة“روبيكو” في سنغافورة، إن“علامات الاستفهام حول استقلال البنوك المركزية في الأسواق الناشئة هي مجرد جزء من اللعبة”، مضيفًا أن الساسة سيسعون دائمًا للضغط على البنوك المركزية المتشددة لأن ذلك سيضر بفرص إعادة انتخابهم.