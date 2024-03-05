IBM تستعد لتأسيس مركز جديد لتطوير البرمجيات في الرياض

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: IBM)، الرائدة عالمياً في مجال السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن خططها لاستثمار أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في الكوادر البشرية والبنية التحتية من خلال تأسيس مركز برمجيات جديد في العاصمة السعودية، الرياض. ويعزز هذا الإعلان التزام شركة IBM بتوسيع استثماراتها في المنطقة، ويؤكد دعمها لرؤية 2030.

وسوف يقوم مركز تطوير البرمجيات بالتركيز على تسريع الابتكار الرقمي وتطوير وإدارة المنتجات التقنية، من خلال حلول معتمدة على تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي برمجيات الاستدامة. ومن خلال تطبيق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، سيقوم مركز“IBM لتطوير البرمجيات” بتسريع بناء المهارات والمساعدة في خلق وظائف عالية الجودة للكوادر الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة، والمشاركة في إنشاء حلول قابلة للتصدير على مستوى العالم.

وقد تم الإعلان عن مركز“IBM لتطوير البرمجيات” الجديد على المنصة الرئيسية لمؤتمر“ليب 2024” أثناء حلقة نقاش بين معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM العالمية.





ويأتي إعلان تأسيس مركز“IBM لتطوير البرمجيات” المقرر إنشاؤه في الرياض على هامش إعلان الشركة عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في العاصمة الرياض. ومن خلال عملياتها في أكثر من 170 دولة ووجودها في المملكة منذ عام 1947، ستساعد هذه الخطوة المقدمة من جانب IBM في تعزيز مكانة المملكة كقائد عالمي، من خلال عقود من النجاح والالتزام لخلق مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

وسوف يكون مركز“IBM لتطوير البرمجيات” إضافة نوعية جديدة إلى شبكة واسعة من مراكز“برمجيات IBM” في مناطق مختلفة من العالم تشمل الولايات المتحدة، وكندا، والهند، وأوروبا.