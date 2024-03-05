تعاون بين دِل تكنولوجيز وشركة توال في قطاع الاتصالات بالمملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
وقعت شركة دِل تكنولوجيز وشركة توال اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات وفرص جديدة لتطوير صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة توال، عبد الرحمن آل معيقل، رئيس القطاع التجاري، بينما مثل شركة دِل، محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة“دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
وجدير بالذكر أن شركة توال تأسست في عام 2019، كأول شركة أبراج اتصالات في المملكة العربية السعودية، والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على استكشاف واستغلال الفرص الجديدة في مجال الحوسبة الطرفية، وتطوير حالات استخدام مصممة خصيصاً لقطاعات صناعية محددة في المملكة العربية السعودية. كما تركز مذكرة التفاهم أيضاً على تطوير وتنفيذ تكنولوجيا شبكة النفاذ اللاسلكي المفتوحة (Open RAN) وتعزيز الابتكار في مجال شبكات الجيل الخامس وما بعدها. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تقدم كبير في مرونة الشبكة وقابلية التوسع، فضلاً عن إعادة تعريف مشهد الاتصالات في المملكة العربية السعودية برمته.
وستعمل توال أيضاً على تسريع نشر وتمكين الحلول الذكية من خلال الحوسبة الطرفية، وذلك باستخدام مجموعة حلول دِل. وهذا بدوره سيؤدي إلى تعزيز تجربة المستخدم وسيساعد في توسيع حالات الاستخدام في قطاعات متعددة من خلال الاستفادة من البنية التحتية لتوال.
ومع انتقال مزودي خدمات الاتصالات إلى شبكة الجيل الخامس، فإن القدرة على الابتكار على حافة الشبكة وتلبية المتطلبات المتقدمة في مجال الأداء وزمن الوصول يعد أمراً بالغ الأهمية للاستفادة بشكل كامل مما تقدمه شبكة الجيل الخامس.
MENAFN05032024007116015312ID1107937833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.