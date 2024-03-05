تعاون بين دِل تكنولوجيز وشركة توال في قطاع الاتصالات بالمملكة

الرياض – أصداف نيوز:

وقعت شركة دِل تكنولوجيز وشركة توال اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات وفرص جديدة لتطوير صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية من جانب شركة توال، عبد الرحمن آل معيقل، رئيس القطاع التجاري، بينما مثل شركة دِل، محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة“دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وجدير بالذكر أن شركة توال تأسست في عام 2019، كأول شركة أبراج اتصالات في المملكة العربية السعودية، والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على استكشاف واستغلال الفرص الجديدة في مجال الحوسبة الطرفية، وتطوير حالات استخدام مصممة خصيصاً لقطاعات صناعية محددة في المملكة العربية السعودية. كما تركز مذكرة التفاهم أيضاً على تطوير وتنفيذ تكنولوجيا شبكة النفاذ اللاسلكي المفتوحة (Open RAN) وتعزيز الابتكار في مجال شبكات الجيل الخامس وما بعدها. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تقدم كبير في مرونة الشبكة وقابلية التوسع، فضلاً عن إعادة تعريف مشهد الاتصالات في المملكة العربية السعودية برمته.

وستعمل توال أيضاً على تسريع نشر وتمكين الحلول الذكية من خلال الحوسبة الطرفية، وذلك باستخدام مجموعة حلول دِل. وهذا بدوره سيؤدي إلى تعزيز تجربة المستخدم وسيساعد في توسيع حالات الاستخدام في قطاعات متعددة من خلال الاستفادة من البنية التحتية لتوال.

ومع انتقال مزودي خدمات الاتصالات إلى شبكة الجيل الخامس، فإن القدرة على الابتكار على حافة الشبكة وتلبية المتطلبات المتقدمة في مجال الأداء وزمن الوصول يعد أمراً بالغ الأهمية للاستفادة بشكل كامل مما تقدمه شبكة الجيل الخامس.