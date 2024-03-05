سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح
التاريخ
3/5/2024 10:38:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، الثلاثاء، إن الرد الإسرائيلي الوحيد لإعادة المختطفين يجب أن يكون العودة إلى حرب شديدة الحدة واجتياح رفح.
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